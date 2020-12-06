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У российских учителей могут появиться помощники

23:30 06.12.2020 Фото: Pixabay
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C 1 сентября реализуются поправки в закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся — апробируется примерная программа.

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В России появится новая должность для упрощения работы классным руководителям

С января 2020 года в 10 регионах России появится должность воспитателя-вожатого, который будет помогать учителям, в том числе классным руководителям, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом в понедельник пишет РИА «Новости».

Он напомнил, что с 1 сентября реализуются поправки в закон об образовании по вопросам воспитания обучающихся — апробируется примерная программа.

«Помимо классных руководителей, мы в рамках проекта, тоже утверждённого по патриотическому воспитанию, будем усиливать кадровую работу, и со следующего (года. — Прим. ред.), с января, в 10 регионах будет проект именно организации воспитателей-вожатых, которые будут организовывать воспитательный процесс в помощь классным руководителям и учителям. Я тоже обращаюсь к коллегам в этой работе принять участие», — заявил Кравцов в ходе заседания Совета при Президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Кравцов также заявил, что Минпросвещения контролирует начисление выплат в размере пяти тысяч рублей классным руководителям, сбоев в этом процессе нет.

Специальная доплата в размере 5 тысяч рублей за работу классным руководителям установлена учителям школ с 1 сентября 2020 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Все ранее назначенные региональные выплаты за классное руководство за педагогами также сохранены.

Получать данную надбавку будут педагоги всех российских школ. Согласно вступившему в силу постановлению Правительства, вознаграждение будет полагаться также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти. Таким, например, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

обучающиеся помощник учитель Сергей Кравцов
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