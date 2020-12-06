У меня собака и 7 енотов: рейтинг самых необычных запросов арендаторов жилья

На втором месте - арендатор-пианист. Профессиональный музыкант искал квартиру, где можно было бы расположить большой концертный рояль.

Рейтинг самых необычных запросов арендаторов жилья

Первое место занял запрос на аренду квартиры от владельца собаки и семи енотов. Задача была одной из самых и необычных и трудных, отмечают в компании. В итоге арендатору вместо квартиры в Москве предложили снять дом в Подмосковье за ту же сумму.

На втором месте - арендатор-пианист. Профессиональный музыкант искал квартиру, где можно было бы расположить большой концертный рояль. Габариты инструмента весом в полтонны - 2,8 на 1,5 метра. При этом квартирант хотел арендовать скромное однокомнатное жилье эконом-класса, что осложняло поиски.

"Бронзу" взяли арендодатели, которые искали квартиранта с вредными привычками. Мать и дочь решили сдать комнату в квартире, где проживают сами. В качестве соседки им нужна была незамужняя и обязательно курящая девушка. После работы она должна была составлять компанию младшей хозяйке в перекурах, тем самым сделав необязательными ее вечерние прогулки.

На четвертом месте - запрос от хозяйки, которая искала арендатора на комнату в своей квартире на несколько дней в неделю. Одинокая девушка, настаивала хозяйка, должна была уезжать из квартиры на выходные, чтобы не мешать владелице принимать у себя внуков.

Топ-5 рейтинга завершает арендодатель, который готов был на выборочный торг с арендаторами. Владелец квартиры площадью 19 кв.м в Новой Москве с мебелью и техникой готов был сдать ее за 18 тысяч рублей в месяц. При этом он был согласен на торг с несемейными арендаторами. Для семейных пар скидок не предусматривалось.

Источник: РГ