Как вылечить аэрофобию: простые советы помогут преодолеть страх полета

Важно не думать о том, что самолет может потерпеть крушение. Важно знать правила, которые могут помочь во время крушения, но важнее не думать о том, что может произойти что-то плохое.

В полете можно занять себя какими-то делами, которые помогут не обращать внимания на то, что происходит вокруг

Какие советы дают психологи, чтобы не бояться перелетов

Понять свою фобию. Каждому человеку важно понять, чего именно он боится – турбулентности, отказа двигателя, микробов, распространяющихся в закрытом пространстве и все в этом духе. Если понять истинную причину страха, то можно сделать следующий шаг и постараться избавиться от этого страха.

Появление шума. Важно понимать, что при посадке, взлете или турбулентности, появление громкого шума в салоне самолета нормальное явление. Связано это с тем, что спинки, ручная кладь и столики в этот момент начинают смещаться, и бояться тут нечего. Можно изучить более подробно о шумах, которые могут появиться в самолете.

Прогноз турбулентности. В современном мире специалисты способны спрогнозировать турбулентность во время полета. Этот процесс во время полета совершенно нормальный, и можно изучить больше информации о том, как она появляется и когда ее можно ждать.

Отказ от кофе и алкоголя. Эти напитки могут спровоцировать обезвоживание организма во время полета, а алкогольные напитки могут затормаживать приспособление тела к воздуху, и ощущения могут быть очень неприятными.

Отвлечение. В полете можно занять себя какими-то делами, которые помогут не обращать внимания на то, что происходит вокруг.

Не думать о возможной катастрофе. Важно не думать о том, что самолет может потерпеть крушение. Важно знать правила, которые могут помочь во время крушения, но важнее не думать о том, что может произойти что-то плохое.

Фото места, куда направляется человек. Если держать перед собой картинку, куда направляется человек, и это будет хорошим средством против стресса.

Источник: rsute.ru