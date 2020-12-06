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Общество / Работа

C днем сетевика России замечательные и добрые поздравления на 6 декабря 2020 года

08:50 06.12.2020 Фото: needpix.com
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Этот бизнес появился в России в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом.

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На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом

День сетевика в России не имеет фиксированной даты. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье декабря. Этот профессиональный праздник работников МЛМ-бизнеса, другими словами прямых продаж пока не имеет официального статуса. Впервые этот праздник отметили 3 декабря 2006 года лишь некоторые сетевые структуры. Этот бизнес появился в России в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом. Практически каждый из нас сталкивался с МЛМ-маркетингом, занимаясь продажами или выступая в качестве клиентов. Сегодня через каналы сетевого бизнеса продаются косметика, одежда, обувь, бытовая химия, средства гигиены, канцелярские принадлежности и т.д. Для многих людей сетевой маркетинг стал образом жизни. 

***

Пусть список ваш наполнится друзей,

Чтоб было развиваться веселей,
Чтоб с легкостью читался семинар
И продавался замечательно товар.
Чтоб жили по законам Кийосаки,
Не поддавались чтобы мыслям всяким,
Чтоб к цели шли уверенно, упорно,
И ваш чтоб бизнес строился покорно,
Чтоб сумма денег стала велика,
Вас поздравляю с днем сетевика!

***

С Днем сетевика, ребята,
Поздравляю нынче вас,
Я желаю, чтоб азарт ваш
В деле нужном не погас.

Пусть доход приличным будет,
И карьера вверх идет,

Каждый новый день рабочий
Только радость пусть несет.

***

С Днём сетевика в России. Желаю, чтобы сетевой бизнес развивался и процветал, желаю всегда находить своё «место под солнцем» и свой путь к победе. Успехов, креатива, сообразительности, таланта, удачи и поддержки близких людей. Пусть всё получается, пусть каждый день дарит возможность продвигаться вперёд и путешествовать по просторам, милым сердцу.

***

Ты знаешь, в чем секрет успеха,
Как нужно бизнес продвигать,
Клиентов и на краю света,

Тебе под силу разыскать.

Профессионал своего дела,
И лучше, точно не сыскать,
Российский сетевик — крутой и смелый,
Спешим поздравить и обнять!

***

Ребята, с Днем сетевика,
Желаем силы и добра,

Впечатлений всевозможных,
Успехов и друзей надежных.

Желаем развиваться и расти,
Любовь большую обрести,
Жить вдохновенно и счастливо,
Наполнено, легко, красиво!

***

В День сетевика России

Я побед тебе желаю,
Пусть успехи штормом сильным
Ежедневно накрывают.

И доход в твоей кубышке
Вскоре скопится огромный,
И везения с излишком
Жизни бег подкинет скоро!

***

Сетевик непревзойдённый,
Поздравленья принимай,
День за днём в графе доходной
Смело цифры умножай!

Пусть растут продажи быстро,
Как грибы в дождливый день,
И летят к тебе со свистом
Сотни значимых идей!

***

С Днем сетевика примите
От меня вы поздравления,
Вам желаю я успеха,
В вашем деле продвижения.

Пусть успех ступает рядом,
Настроение будет класс,
И отлично по работе

Будет все всегда у вас.

***

С праздником новым, тебя — сетевик,
Вклад твой в общее дело, велик,
Так будь же всегда, во главе перемен,
Старание в работе, дай ты взамен,
За помощь коллег, за подсказки в работе,
Желаю тебе, легко жить беззаботно,

Везде успевать, процветать и дерзать,
Сетевой бизнес страны, прославлять!

***

Всем сетевикам желаю
Процветания в работе,
Пусть растут доходы ваши,
Ждет успех за поворотом.

Новых вам высоких взлетов,

Счастья и добра на личном,
Пусть карьера вверх стремится,
Будет в жизни все отлично.

С оптимизмом и задором
За мечтой своей шагайте,
Верьте в цели и задумки,
Никогда не унывайте.

***

Пусть твой бизнес сетевой
С каждым годом процветает,
Жизнерадостный настрой
Пусть тебя не покидает!

Пусть доход течёт рекой
На счета твои в офшорах,
И успех большой волной
Пусть тебя накроет скоро!

Источник: pozdravok.ru

6 декабря 2020 поздравления с днем сетевика сетевой бизнес стихи
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Поздравляем с Днем сетевика!

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