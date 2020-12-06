C днем сетевика России замечательные и добрые поздравления на 6 декабря 2020 года

День сетевика в России не имеет фиксированной даты. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье декабря. Этот профессиональный праздник работников МЛМ-бизнеса, другими словами прямых продаж пока не имеет официального статуса. Впервые этот праздник отметили 3 декабря 2006 года лишь некоторые сетевые структуры. Этот бизнес появился в России в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом. Практически каждый из нас сталкивался с МЛМ-маркетингом, занимаясь продажами или выступая в качестве клиентов. Сегодня через каналы сетевого бизнеса продаются косметика, одежда, обувь, бытовая химия, средства гигиены, канцелярские принадлежности и т.д. Для многих людей сетевой маркетинг стал образом жизни.
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Пусть список ваш наполнится друзей,
Чтоб с легкостью читался семинар
И продавался замечательно товар.
Чтоб жили по законам Кийосаки,
Не поддавались чтобы мыслям всяким,
Чтоб к цели шли уверенно, упорно,
И ваш чтоб бизнес строился покорно,
Чтоб сумма денег стала велика,
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С Днем сетевика, ребята,
Поздравляю нынче вас,
Я желаю, чтоб азарт ваш
В деле нужном не погас.
Пусть доход приличным будет,
И карьера вверх идет,
Только радость пусть несет.
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С Днём сетевика в России. Желаю, чтобы сетевой бизнес развивался и процветал, желаю всегда находить своё «место под солнцем» и свой путь к победе. Успехов, креатива, сообразительности, таланта, удачи и поддержки близких людей. Пусть всё получается, пусть каждый день дарит возможность продвигаться вперёд и путешествовать по просторам, милым сердцу.
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Ты знаешь, в чем секрет успеха,
Как нужно бизнес продвигать,
Клиентов и на краю света,
Профессионал своего дела,
И лучше, точно не сыскать,
Российский сетевик — крутой и смелый,
Спешим поздравить и обнять!
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Ребята, с Днем сетевика,
Желаем силы и добра,
Успехов и друзей надежных.
Желаем развиваться и расти,
Любовь большую обрести,
Жить вдохновенно и счастливо,
Наполнено, легко, красиво!
***
В День сетевика России
Пусть успехи штормом сильным
Ежедневно накрывают.
И доход в твоей кубышке
Вскоре скопится огромный,
И везения с излишком
Жизни бег подкинет скоро!
***
Сетевик непревзойдённый,
Поздравленья принимай,
День за днём в графе доходной
Смело цифры умножай!
Пусть растут продажи быстро,
Как грибы в дождливый день,
И летят к тебе со свистом
Сотни значимых идей!
***
С Днем сетевика примите
От меня вы поздравления,
Вам желаю я успеха,
В вашем деле продвижения.
Пусть успех ступает рядом,
Настроение будет класс,
И отлично по работе
***
С праздником новым, тебя — сетевик,
Вклад твой в общее дело, велик,
Так будь же всегда, во главе перемен,
Старание в работе, дай ты взамен,
За помощь коллег, за подсказки в работе,
Желаю тебе, легко жить беззаботно,
Сетевой бизнес страны, прославлять!
***
Всем сетевикам желаю
Процветания в работе,
Пусть растут доходы ваши,
Ждет успех за поворотом.
Новых вам высоких взлетов,
Пусть карьера вверх стремится,
Будет в жизни все отлично.
С оптимизмом и задором
За мечтой своей шагайте,
Верьте в цели и задумки,
Никогда не унывайте.
***
Пусть твой бизнес сетевой
С каждым годом процветает,
Жизнерадостный настрой
Пусть тебя не покидает!
Пусть доход течёт рекой
На счета твои в офшорах,
И успех большой волной
Пусть тебя накроет скоро!
Источник: pozdravok.ru