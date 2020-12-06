C днем сетевика России замечательные и добрые поздравления на 6 декабря 2020 года

Этот бизнес появился в России в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом.

На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом

День сетевика в России не имеет фиксированной даты. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье декабря. Этот профессиональный праздник работников МЛМ-бизнеса, другими словами прямых продаж пока не имеет официального статуса. Впервые этот праздник отметили 3 декабря 2006 года лишь некоторые сетевые структуры. Этот бизнес появился в России в конце 80-х годов ХХ века. На сегодняшний день в нашей стране более 3,5 миллионов человек занимаются сетевым маркетингом. Практически каждый из нас сталкивался с МЛМ-маркетингом, занимаясь продажами или выступая в качестве клиентов. Сегодня через каналы сетевого бизнеса продаются косметика, одежда, обувь, бытовая химия, средства гигиены, канцелярские принадлежности и т.д. Для многих людей сетевой маркетинг стал образом жизни.

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Пусть список ваш наполнится друзей,



Чтоб было развиваться веселей,Чтоб с легкостью читался семинарИ продавался замечательно товар.Чтоб жили по законам Кийосаки,Не поддавались чтобы мыслям всяким,Чтоб к цели шли уверенно, упорно,И ваш чтоб бизнес строился покорно,Чтоб сумма денег стала велика,Вас поздравляю с днем сетевика!

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С Днем сетевика, ребята,

Поздравляю нынче вас,

Я желаю, чтоб азарт ваш

В деле нужном не погас.

Пусть доход приличным будет,

И карьера вверх идет,



Каждый новый день рабочийТолько радость пусть несет.

***

С Днём сетевика в России. Желаю, чтобы сетевой бизнес развивался и процветал, желаю всегда находить своё «место под солнцем» и свой путь к победе. Успехов, креатива, сообразительности, таланта, удачи и поддержки близких людей. Пусть всё получается, пусть каждый день дарит возможность продвигаться вперёд и путешествовать по просторам, милым сердцу.

***

Ты знаешь, в чем секрет успеха,

Как нужно бизнес продвигать,

Клиентов и на краю света,



Тебе под силу разыскать.

Профессионал своего дела,

И лучше, точно не сыскать,

Российский сетевик — крутой и смелый,

Спешим поздравить и обнять!

***

Ребята, с Днем сетевика,

Желаем силы и добра,



Впечатлений всевозможных,Успехов и друзей надежных.

Желаем развиваться и расти,

Любовь большую обрести,

Жить вдохновенно и счастливо,

Наполнено, легко, красиво!

***

В День сетевика России



Я побед тебе желаю,Пусть успехи штормом сильнымЕжедневно накрывают.

И доход в твоей кубышке

Вскоре скопится огромный,

И везения с излишком

Жизни бег подкинет скоро!

***

Сетевик непревзойдённый,

Поздравленья принимай,

День за днём в графе доходной

Смело цифры умножай!

Пусть растут продажи быстро,

Как грибы в дождливый день,

И летят к тебе со свистом

Сотни значимых идей!

***

С Днем сетевика примите

От меня вы поздравления,

Вам желаю я успеха,

В вашем деле продвижения.

Пусть успех ступает рядом,

Настроение будет класс,

И отлично по работе



Будет все всегда у вас.

***

С праздником новым, тебя — сетевик,

Вклад твой в общее дело, велик,

Так будь же всегда, во главе перемен,

Старание в работе, дай ты взамен,

За помощь коллег, за подсказки в работе,

Желаю тебе, легко жить беззаботно,



Везде успевать, процветать и дерзать,Сетевой бизнес страны, прославлять!

***

Всем сетевикам желаю

Процветания в работе,

Пусть растут доходы ваши,

Ждет успех за поворотом.

Новых вам высоких взлетов,



Счастья и добра на личном,Пусть карьера вверх стремится,Будет в жизни все отлично.

С оптимизмом и задором

За мечтой своей шагайте,

Верьте в цели и задумки,

Никогда не унывайте.

***

Пусть твой бизнес сетевой

С каждым годом процветает,

Жизнерадостный настрой

Пусть тебя не покидает!

Пусть доход течёт рекой

На счета твои в офшорах,

И успех большой волной

Пусть тебя накроет скоро!

Источник: pozdravok.ru