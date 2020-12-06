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Правила уборки и вывоза снега в зимний период 2020 – 2021 в Бердске. Где снегоотвал и цена талона

14:30 06.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Жителям частного сектора рекомендуется организовать очистку от снега водоотводных траншей и кюветов, вывоз снега с придомовых территорий на снегоприемные пункты города Бердска.

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Об организации уборки и вывоза снега в зимний период 2020 – 2021 годов

Согласно постановлению администрации города Бердска №2468 от 29.09.2020 «Об организации уборки, вывоза и складирования снега на территории города Бердска в зимний период 2020 – 2021 годов» на территории города Бердска утверждены следующие снегоприемные пункты:

  • полигон твердых бытовых отходов;
  • территория напротив садоводческого некоммерческого товарищества «Бытовик» (ул. Полевая);
  • территория за автозаправочной станцией «БЭМЗ» (ул.Автолюбителей).

Талоны на вывоз снега на снегоприемные пункты:

  •  СНТ «Бытовик» (ул. Полевая) и территория за АЗС «БЭМЗ» (ул.Автолюбителей) можно приобрести в МБУ «Центр муниципальных услуг г. Бердска» (конт. тел. 2-13-00) по адресам:

- ул. Пушкина, 38, МБУ «Центр муниципальных услуг г. Бердска», (пн.-пт. с 8:00 до 17:00);

- ул. Кирова, 29, «Ритуальный магазин», (пн.-пт. с 9:00 до 16:00 и сб.-вс. с 9:00 до 14:00).

Стоимость одного талона (1 м куб.) – 20 руб.

  • полигон твердых бытовых отходов можно приобрести в МУП «Спецавтохозяйство» (конт. тел. 2-43-33) по адресу ул. Ленина, 18, (пн.-пт. с 8:00 до 17:00).

Стоимость одного талона (1 м куб.) – 26 руб.

Руководителям предприятий и организаций, управляющих компаний и других организаций, обслуживающих жилой фонд рекомендуется организовать своевременную очистку и вывоз снега с подведомственных территорий, а также прилегающих площадок, газонов, тротуаров на снегоприемные пункты города Бердска.

Жителям частного сектора рекомендуется организовать очистку от снега водоотводных траншей и кюветов, вывоз снега с придомовых территорий на снегоприемные пункты города Бердска.

Источник: berdsk.nso.ru

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