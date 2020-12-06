День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России отмечается 6 декабря

Проблемы, связанные с распространением наркотиков известны давно. Рост числа наркозависимых стал настоящим бичом современного мира наряду с эпидемиями.

Борьбу с распространением наркотиков ведут государства всего мира

6 декабря отмечают день рождения своей службы сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Для людей, выполняющих эту важнейшую для общества задачу, связанную с обеспечением его безопасности и здорового будущего молодых поколений, день 6 декабря можно с уверенностью назвать профессиональным праздником. Соответствующее распоряжение за № 750 было оформлено Приказом по Министерству внутренних дел Российской Федерации и подписано министром МВД РФ 23 ноября 2016 года.

Проблемы, связанные с распространением наркотиков известны давно. Рост числа наркозависимых стал настоящим бичом современного мира наряду с эпидемиями, голодом, всевозможными социальными факторами, уносящими тысячи человеческих жизней и калеча судьбы миллионов людей.

Борьбу с распространением наркотиков ведут государства всего мира. Для решения этой проблемы привлекаются учреждения здравоохранения, образования, культуры. Их первоочередная задача – профилактика и предупреждение наркозависимости, раннее выявление фактов вовлечения в употребление наркотиков несовершеннолетних, реабилитация тех, кто встал на путь отказа от наркотиков или сумел преодолеть эту тяжёлую форму зависимости.

Противодействие распространению наркотиков сопряжено и с бескомпромиссной борьбой с теми, кто занимается нелегальным производством, распространением и сбытом наркотических веществ. Именно эта задача лежит на плечах сотрудников правоохранительных органов, в системе которых действуют специальные структуры, призванные заниматься контролем за незаконным оборотом наркотиков.

Специальные подразделения в системе МВД России, в задачу которых входил контроль за незаконным оборотом наркотиков, появились 6 декабря 1991 года. Тот исторический период, когда СССР как государство существовал свои последние дни, был очень тяжёлым. Однако распад Советского Союза и образование на его территории новых независимых государств вместе с целым клубком вызванных этими политическими событиями проблем не отменял задач, стоявших перед органами внутренних дел. В тот трудный момент сотрудники правоохранительных органов продолжали выполнять свой служебный долг.

На этом фоне наркотрафик и число наркозависимых в стране стали расти в невиданных до того момента масштабах. Нельзя сказать, что в СССР проблема наркозависимости отсутствовала как таковая. Специальный отдел в системе МВД, занимающийся вопросами незаконного распространения наркотиков появился ещё в 1970 году. Однако рубеж 1980-90-х годов в плане распространения наркотиков и роста числа наркозависимых стал настоящей государственной проблемой, а борьба с наркопреступностью – важной составляющей работы правоохранительных органов. Именно этим и было обусловлено создание отдельного подразделения в системе МВД.

В 1992 году было сформировано Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РФ, просуществовавшее 10 лет, после чего в сентябре 2002 года появилась новая структура, выведенная из подчинения МВД и получившая в 2003 году название Госнаркоконтроль (Государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ). В 2004 году наименование органа снова изменилось. Он стал называться Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков.

Весной 2016 года Указ Президента России вернул функции по наркоконтролю органам МВД. Так появилось Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ.

Основными задачами органов по контролю за оборотом наркотиков являются: борьба с преступными группировками, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, обнаружение и ликвидация каналов распространения наркотиков как внутри страны, так и на пути их нелегального поступления из-за рубежа, пресечение деятельности нелегального производства наркотиков.

Отдельным направлением деятельности правоохранительных органов является контроль за легальным оборотом наркотических средств, когда речь идёт о медицинском использовании препаратов, содержащих наркотические вещества.

Глобальный характер проблемы распространения наркотиков является определяющим фактором для организации совместной работы российских органов наркоконтроля с зарубежными коллегами, так как только совместными усилиями возможно успешное ведение борьбы с наркобизнесом.

Источник: calend.ru