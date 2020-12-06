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Какой сегодня церковный праздник? Кого нужно обязательно поминать 6 декабря 2020 года

08:20 06.12.2020 Фото: wikimedia.org
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В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

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В день памяти Александра Невского на Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну
Сюжет: Православные обряды
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Какой сегодня церковный праздник? Кого нужно обязательно поминать 6 декабря 2020 годаКакой сегодня церковный праздник? Что нужно делать в эту православную дату 5 декабря 2020 годаЕщё 466 новостей

Дата по старому стилю: 23 ноября.
В этот день отмечается память Митрофана Воронежского — епископа Русской церкви, жившего в 17-18 веках и причисленного к лику святых. Митрофан родился в семье благочестивых родителей, был женат и имел сына, но в сорок лет овдовел и принял монашеский постриг в Золотниковской пустыни, а позже стал настоятелем этой обители. В 1682 году Митрофан стал епископом Воронежским.

Он всячески заботился об укреплении православия и позиций церкви, занимался возведением новых обителей, принимал меры для повышения нравственного уровня духовных лиц, боролся со старообрядчеством. Известно также, что Митрофан оказывал поддержку Петру Первому, который организовал в Воронеже корабельную верфь для строительства молодого российского флота.

По погоде на Митрофана русские люди предсказывали погоду на лето. Если в этот день шёл мелкий снег и дул ветер с севера, то 6 июня должен был пролиться холодный дождь.

В Митрофанов день устраивали гуляния — собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми. В этот день праздновали становление санного пути по снегу.

Кроме святого Митрофана, чествовали святого Александра Невского — великого русского князя и полководца. В 13 веке, во времена Александра, Русь подвергалась ударам сразу с трех сторон — католического Запада, монголо-татар и Литвы. За всю свою жизнь князь не проиграл ни одной битвы, кроме того, не раз проявил дипломатический талант.

В день памяти Александра Невского на Руси поминали павших воинов и гадали об ушедших на войну. Для этого пекли три булки, в одну из которых клали крест, после этого их раскладывали по дому: одну — на порог, другую — на лавку, третью — на полку у образов. Если булка с крестом оказывалась на пороге, то солдат скоро должен был вернуться домой, если же у образов — то он мог не вернуться вовсе.

Именины в этот день
Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим, Федор

Источник: calend.ru

6 декабря 2020 войны именины история Митрофанов день поминать праздник Александр Невский
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