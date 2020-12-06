День Пермского края отмечается 6 декабря: История важного субъекта Российской Федерации

В последние годы Пермь получила в России известность как столица современного искусства, которое процветает здесь во всех его проявлениях: от театра до живописи, от архитектуры до графики.

На сегодняшний день Пермский край считается одним из экономически развитых регионов страны

Праздник, в который жители Пермского края — субъекта Российской Федерации, расположенного на востоке Европейской части страны, — чествуют свой регион, появился в календаре 27 апреля 2007 года. В этот день был издан Устав Пермского края, в котором и была установлена новая дата.

День Пермского края, отмечаемый в первое воскресенье декабря, должен напоминать об образовании региона: 1 декабря 2005 года президент России Владимир Путин подписал закон об объединении Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Такое решение было принято в ходе референдума, который состоялся 7 декабря 2003 года, и в котором приняли участие жители обоих субъектов.

На сегодняшний день Пермский край считается одним из экономически развитых регионов страны. Основу благосостояния края составляет промышленный комплекс, в который входят химические, нефтехимические, металлургические, машиностроительные и лесоперерабатывающие предприятия.

Административный центр — город Пермь.

В последние годы Пермь получила в России известность как столица современного искусства, которое процветает здесь во всех его проявлениях: от театра до живописи, от архитектуры до графики.

В то же время в Пермском крае сохраняются исторические памятники, в том числе старинные монастыри и храмы, расположенные на территории региона.

В День Пермского края для жителей проводятся многочисленные праздничные мероприятия — концерты, выставки, чаепития, фестивали… Центром проведения праздничных мероприятий остается, конечно, Пермь, но и в других городах края в эти дни проходит немало интересных событий.

Источник: calend.ru