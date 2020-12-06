Сердечные душевные поздравления с Днем Александра Невского 6 декабря 2020 года

Об этом мудром и мильном правителе знают все, о нем читают в книгах. Его чтит Православная церковь за милосердие и кротость. 6 декабря почитается память Александра Невского.

6 декабря отмечается день памяти великого полководца Александра Невского

6 декабря отмечается день памяти великого полководца Александра Невского. Он милостиво помогал людям, был сильным правителем. Он все свои силы положил на то, чтобы защитить свою Родину. Об этом мудром и мильном правителе знают все, о нем читают в книгах. Его чтит Православная церковь за милосердие и кротость. 6 декабря почитается память Александра Невского. Он стал примером мужества и добродушия. Для людей, которые знают об этом празднике, будет очень важно принять поздравление или просто поговорить об этом дне. О существовании этого праздника знают далеко не все, но если вы все же хотите поздравить другого человека, то можете выбрать достойное поздравление на нашем сайте. Подарить радость ближнему можно не только хорошим поступком, но и добрым словом. Дата, когда отмечаем день князя Александра Невского - 6 декабря.

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Есть день такой, в начале декабря,



День князя Александра Невского, 6 декабря,Ангела-хранителя христианской веры,Сила его огромного размера!Справедливый политик, мудрый правитель,Родины своей истинный любитель,От иноземных захватчиков спас он страну,Мудростью своей выиграл войну!

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День князя Александра Невского,

В памяти храним мы, по сей миг,

И отпечаток его характера резкого,

Каждого в истории постиг!

Непобедимый, талантливый, мудрый и сильный,

Вытянул Русь из вязкой трясины,

Не дал иноземцам страну захватить,

Сегодня его день, мы будем его чтить!

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Мудрый полководец, сильный дипломат,

Победу одержал много лет назад,

Славен был победой не одной,

Это в истории читаем мы с тобой!

Александр Невский! Воевода и политик!

Стратег, военных дел аналитик!

Память ему сегодня мы отдаем!



Историей и памятью тех лет сегодня мы живем!

***

Он народ не бросил, страну он не предал,

До победы он сражался, до победы воевал,

Александра Невского мы сегодня чтим,

В память о нем минуту помолчим!

В беде и испытаниях народу помогал,

Родину свою от врагов уберегал,



Александр Невский – гордость нашей страны!Всего себя отдал, чтоб не было войны!

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Александр Невский! Мудрый, смелый воин,

Сегодня он нашей памяти достоин,

Почтим минутой молчания его года,

Его подвиги в наших сердцах – навсегда!

Всем желаем его силы и любви,



И чтобы помнили тех времен дни,Александр Невский! Истинный герой!В защиту Родины отдал ум и опыт свой!

***

Все мы в школе историю изучаем,

И про полководца Александра Невского знаем,

Нам в пример дается его мудрость, доброта,

И сегодня почтить его дни пришла пора!



Тех времен политика мудрее нет,Спас от врага он белый свет,К миру и добру путь верный указал,Мы хотим, чтоб каждый о нем знал!

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Князь Александр Невский ты Руси охранник,

Твои заветы мы помним и по сей день выполняем!

Ты для нас всегда пример, от Руси древней посланник,



Все твои наставления для потомков мы вспоминаем!Для тебя не было ограничений в военном мире,Ты смотрел на победы над врагами гораздо шире!Помоги, обращаемся к тебе, в трудную минуту,От недоброжелателей защити, предотврати смуту!

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Сколько полководцев вырастила русская земля,

Их было много ни один русский герой и ни два!



Князя Александра Невского знают все люди в нашей стране,Он заставил признать Русь с другими державами на ровне!К мудрости Александра Невского и сейчас мы обращаемся,Перед его любовью к Родине мы все вместе преклоняемся!Своей жизнью он всем пример нам подает,Никогда не горевать и любой враг в скором времени уйдет!

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Святой Князь Александр Невский от врагов защити,



К нему обращаются все в России, просят от врагов убереги!Пусть своим примером он нам покажет силу духа,И враг всегда отступит, если ты сам будешь крепким духом!Давайте молиться не только за себя, но и за всю Россию,Чтобы в тяжелое время мы смогли защитить ее милую!Думать больше нам надо о Родине и о свей душе,Ведь недоброжелателей не стало у нас меньше!

***

Святому князю Александру Невскому скажем мы спасибо,

За то что Русь сохранил и всех объединил мило!

Счастья желайте всем людям, и почаще улыбайтесь,

И хорошими делами не хвастайтесь, а просто совершайте!

Сколько раз на краю захвата земель люди русские подходили,

И успокоение в своей воле и крепости они находили!

Поэтому всегда мужественными будьте и смелыми,

И тогда Россия по рождению героев будет первая!

***

Если нет сил противостоять врагам родной земли,

Ты князю Александру невскому и его иконе помолись!

Уверенность и мужество снова к тебе вернется,

И быстрее всех победим, и дух наш непобедимый взовьется!

Счастья в жизни не измеряется золотом, достатком,

Миром, тихим, уютным, где жить честно нужно в мире шатком!

Если вдруг страх тебя обуял, когда ты на задании боевом,



Вспоминай, как тефтонских рыцарей князь Александр гнал пешком!

***

Подвиги князя Александра Невского для всех утешение,

Ты вошел в историю, сумел остановить мгновение!

Теперь же к мощам твоим все преклонить колени идут,

И исцеления духовного и физическое у тебя обретут,

Но и над собой надо проделать немалую работу,

Силу воли развивать, защищать родных нам охота!



Изучать стратегию врагов и непрестанно трудиться,Чтобы Родина жила, и захват ее никогда не смог случиться!

Источник: pozdravik.ru