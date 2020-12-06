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Главная молитва святому благоверному князю Александру Невскому 6 декабря в день светлой памяти

09:50 06.12.2020 Фото: wikimedia.org
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Слава этого человека была велика уже при жизни. Главные сражения, выигранные князем, — битва на Неве со шведами в 1240 году и Ледовое побоище с немецкими рыцарями (крестоносцами) на Чудском озере в 1242 году.

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Святому благоверному князю Александру Невскому
Сюжет: Православные обряды
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Главная молитва святому благоверному князю Александру Невскому 6 декабря в день светлой памятиКакой сегодня церковный праздник? Кого нужно обязательно поминать 6 декабря 2020 годаЕщё 467 новостей

Молитва:

Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих, и теплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный, великий княже Александре!
Призри милостивно на ны недостойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих (или ко святей иконе твоей) ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия. Ты в житии твоем ревнитель и защитник Православныя веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави.

Ты, победив полки супостатов, от пределов Российских отгнал еси: и на нас ополчающихся всех видимых и невидимых врагов низложи. Ты, оставив тленный венец царства земнаго, избрал еси безмолвное житие, и ныне праведно венцем нетленным увенчанный на Небесех царствуеши: исходатайствуй и нам, смиренно молим тя, житие тихое и безмятежное, и к Вечному Царствию шествие неуклонное твоим предстательством устрой нам.
Предстоя же со всеми святыми Престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Источник: molitvoslov.com

князь молитва молиться святой Александр Невский
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