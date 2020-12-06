Главная молитва святому благоверному князю Александру Невскому 6 декабря в день светлой памяти

Молитва:
Скорый помощниче всех, усердно к тебе прибегающих, и теплый наш пред Господем предстателю, святый благоверный, великий княже Александре!
Призри милостивно на ны недостойныя, многими беззаконии непотребны себе сотворшия, к раце мощей твоих (или ко святей иконе твоей) ныне притекающия и из глубины сердца к тебе взывающия. Ты в житии твоем ревнитель и защитник Православныя веры был еси: и нас в ней теплыми твоими к Богу молитвами непоколебимы утверди. Ты великое возложенное на тя служение тщательно проходил еси: и нас твоею помощию пребывати коегождо, в неже призван есть, настави.
Предстоя же со всеми святыми Престолу Божию, молися о всех православных христианех, да сохранит их Господь Бог Своею благодатию в мире, здравии, долгоденствии и всяком благополучии в должайшая лета, да присно славим и благословим Бога в Троице Святей славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Источник: molitvoslov.com