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Что можно и нельзя делать в воскресенье 6 декабря в Митрофанов день

07:33 06.12.2020 Фото: pixnio.com
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В этот день вспоминают павших воинов и гадают на ушедших на войну или служащих в армии.

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6 декабря в народном календаре отмечают память святого Митрофана, который был причислен к лику святых

6 декабря в народном календаре отмечают память святого Митрофана, который был причислен к лику святых. Он увеличил количество храмов и монастырей, занимался благотворительностью, помогал обездоленным и нищим. На Митрофанов день устраивали народные гуляния с катанием на санях, играми и застольями.

Именины сегодня празднуют: Александр, Алексей, Борис, Григорий, Митрофан, Федор.

Народные приметы на 6 декабря

– Низкие облака на небе – ожидайте похолодание.

– Вокруг месяца заметно розовые и тусклые кольца – скоро будут трескучие морозы.

– Сбежались облака в одну кучу – к ненастью.

– Ясный месяц предвещает метель зимой.

Что можно делать 6 декабря

1. В канун праздника Екатерины, который отмечается 7 декабря, девушки собирались гадать. Делали это следующим образом: в чужом саду надо украсть веточку вишни и поставить в каморке, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, то в том же году девушка выйдет замуж.

2. В этот день вспоминают павших воинов и гадают на ушедших на войну или служащих в армии. Для гадания ловят паука и оставляют его в банке. Через шесть дней надо посмотреть, живой ли он. Если живой, то с человеком все хорошо. Также паука можно посадить в горшок. Там он будет плести паутину. Если он начнет это делать с самого верха горшка, то человек, на которого гадают, скоро вернется домой.

Что нельзя делать 6 декабря

1. Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

2. Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте дружелюбными.

Источник: lifestyle.24tv.ua

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