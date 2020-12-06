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Путинские выплаты в январе: Какие пособия семьи с детьми получат в 2021 году

21:30 06.12.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Многие семьи с детьми живут от зарплаты до зарплаты. Тогда-то и выручает поддержка от государства. Но деньги, увы, получают не все семьи с детьми. В материале "Курьер. Среда. Бердск" о том. на какие выплаты и пособия могут рассчитывать россияне в январе 2021 года.

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Многие семьи с детьми получают пособие от государства
Сюжет: Все пособия Путина
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Путинские выплаты в январе: Какие пособия семьи с детьми получат в 2021 годуВыплаты на детей в декабре 2020: Ждать ли двойное пособие семьям с детьми за январь 2021 в декабре 2020, дан ответЕщё 371 новостей

Многие семьи с детьми живут от зарплаты до зарплаты. Тогда-то и выручает поддержка от государства. Но деньги, увы, получают не все семьи с детьми. В материале "Курьер. Среда. Бердск" о том. на какие выплаты и пособия могут рассчитывать россияне в январе 2021 года.

Выплата 15 000 рублей

Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергей Калашников заявил о новой выплате семьям с детьми. По мнению депутата, матерям необходимо оказывать дополнительную финансовую поддержку – 15 000 рублей в месяц. При этом с выходом на пенсию многодетных матерей данные выплаты должны быть прекращены. Эти деньги планируется выплачивать матерям после рождения 3-го ребенка. Если такую инициативу одобрят, деньги многодетные и работающие мамы начнут получать уже с января 2021 года.

Пособие на первого и второго ребенка

В январе 2021 года продолжает действовать мера поддержки для семей - ежемесячная выплата на первого и второго ребенка. Пособие положено семьям, у которых средний доход за последние 12 месяцев не превышает двух региональных прожиточных минимумов на одного члена семьи. Как только ребенку исполнится 3 года, пособие выплачивать прекратят. При этом на пособие могут рассчитывать только те семьи, в которых появился первый или второй ребенок не ранее 1 января 2018 года. Стоит отметить, что до  7 апреля 2021 года семьи смогут автоматически продлевать эту выплату. Это правило распространяется и на выплату из материнского капитала. Стоит отметить, что на первого ребенка пособие платят из федерального бюджета, на второго из средств маткапитала.

Пособие на детей от 3 до 7 лет

Пособие на детей от 3 до 7 лет семьи с детьми получают с января 2020 года. Это пособие будут получать семьи и в январе 2021 года. Для того, чтобы получать новую выплату, нужно иметь статус малоимущей семьи. Это определяется по среднему доходу на каждого члена семьи в месяц. Если он меньше прожиточного минимума, то пособие выплатят. В среднем по России размер пособия равен 5 500 рублей в месяц. В Новосибирской области ежемесячная сумма на одного ребенка составляет 6 018 рублей. Это половина размера прожиточного минимума на детей. Новое пособие начало заочно работать с 1 января 2020 года. А уже в июне 2020 года семьи с детьми получили единовременно сумму пособия за полгода.

А с 1 января 2021 года некоторые семьи смогут рассчитывать на повышенное, двойное пособие для детей. Назначат его в том случае, если с учетом новой выплаты доход семьи не дорос до величины прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом выплаты производятся исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Доходы за прошлый год не учитываются.

Материнский капитал 2020

В январе 2021 года получить маткапитал на первого ребенка можно, но если он родился или усыновлен в 2020 году или позже. Размер материнского капитала в 2021 году проиндексируют на 3,7% и она составит 483 882 рубля на первого ребенка, 639 432 рубля - на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. Размер доплаты на второго ребенка, если семья получала материнский капитала на первого ребенка, составит 155 550 рублей. Если семья уже распорядилась средствами материнского капитала в полном объеме до 2020 года, дополнительные выплаты с учетом индексации не предусмотрены.

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