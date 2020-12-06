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Магия любви: Познакомились после Дня города и поженились спустя 3 года Ирина и Сергей Коваленко 4 декабря 2020 в Бердске

14:02 06.12.2020, Алина Бурова Фото: Ирины Коваленко
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У супругов уже есть планы о проведении медового месяца в этом году, но определиться в какую страну или город поехать, им пока сложно.

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День города послужил поводом для знакомства Ирины и Сергея

В холодный зимний день - 4 декабря - соединились два горячих сердца Сергея и Ирины Коваленко.

Так случилось, что молодожены познакомились три года назад после дня города в Бердске. С тех пор они не расставались ни на минуту.

- Познакомились мы после дня города, в сентябре. У нас отдыхали девочки и мальчики. Потом приехала я. И вот так по случайным обстоятельствам начали общаться. Я начала шутить с Сергеем, сказала с юмором: "Ты мой будущий муж",  так оно и получилось на самом деле,- поделилась 4 декабря с "Курьер. Среда. Бердск" невеста Ирина.

У Сергея это первый официальный брак. У Ирины - второй. У законных супругов есть дети, но это не помешало им создать семью и превратить свою жизнь в сказку.

- Больше всего меня привлекла в муже его необычность. Такое ощущение, что он не такой, как все на самом деле. Он отличается вообще всем. Мы разные с ним. Я - лев, он - козерог. Два сложных знака зодиака. Но, ведь, как говорят: "плюс притягивается к минусу", наверное так оно и есть, - произнесла Ирина.

Молодые отметили, что у них уже есть планы по совместному путешествию в этом году, но куда поехать конкретно они еще не определились.

Свою любовь новобрачные сравнили с безграничным и волшебным космосом, который так манит своей фантастичностью в просторы вселенной.

- Это что-то новое, что-то другое. Чего в жизни раньше не было,- ответили жених с невестой.

«Курье. Среда. Бердск» желает супругам счастья!

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