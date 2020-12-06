Путинские выплаты на детей: Как изменится размер пособия в декабре 2020

Поддержка российских семей с детьми сегодня актуальна как никогда. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого россиянина. Как помогает государство семьям с детьми до 3-х лет, какие изменения произойдут в выплатах в декабре 2020 - подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Детские выплаты - хорошее подспорье для семьи

Поддержка российских семей с детьми сегодня актуальна как никогда. Коронавирус внес свои коррективы в жизнь каждого россиянина. Как помогает государство семьям с детьми до 3-х лет, какие изменения произойдут в выплатах в декабре 2020 - подробно в материале "Курьер. Среда. Бердск".

Что изменилось

Увеличился минимальный и максимальный размер выплаты. Так, если кто-то из родителей или родственников сидит с ребенком и не работает, можно получать пособие по уходу. Его платят даже безработным или тем, у кого мало стажа. Размер этого пособия зависит от минимального размера оплаты труда, предельного дохода для начисления страховых взносов и среднего дневного заработка. Если получатель пособия не работает, ему платят минимальную сумму.

Размер пособия

С 1 июня минимальный размер ежемесячного пособия составляет 6 752 рублей. Теперь эта сумма не зависит от того, какой по счету ребенок. Максимальная сумма с учетом среднего заработка составляет 27 984,66 рублей. Но стоит отметить, что выплата на первого ребенка осуществляется из федерального бюджета, а на второго - из средств маткапитала.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребенка

Время для назначения выплат увеличен до 3-х лет, лимит среднедушевого дохода — до 2-х прожиточных минимумов, изменились суммы по регионам. С 2020 года эта выплата положена семьям, у которых среднедушевой доход за 12 месяцев, истекших за 6 месяцев до даты подачи заявления, не превышает двух региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. В декабре 2020 года суммы останутся прежними. Теперь ее можно получать, пока ребенку не исполнится 3 года. При этом дата рождения первого или второго ребенка должна быть не ранее 1 января 2018 года. На детей, рожденных в 2017 году, выплата не назначается. Если ребенок третий, четвертый или последующий по счету, этот вариант господдержки также не применяется.

Размер выплаты

Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе на II квартал предыдущего года. В 2020 году для Санкт-Петербурга это 11 176 рублей в месяц, для Астраханской области — 11 256 рублей, для Краснодарского края — 10 639 рублей, а для Чувашии — 9541 рубль. Для Новосибирской области сумма пособия равна 8101,85 рублей. Если с 1 апреля 2020 года до 1 марта 2021 года заканчивается период выплаты, на очередной период ее назначают без заявления.