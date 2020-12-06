Выплаты на детей в декабре 2020: Ждать ли двойное пособие семьям с детьми за январь 2021 в декабре 2020, дан ответ

Когда придет пособие на детей от рождения до 7 лет включительно за январь 2021 года - этот вопрос беспокоит вех родителей в России, которую получают поддержку от государства. В январе 2021 или же в декабре 2020 поступит "двойное поступление"?

Многие семьи в России нуждаются в пособиях

Когда придет пособие на детей от рождения до 7 лет включительно за январь 2021 года - этот вопрос беспокоит вех родителей в России, которую получают поддержку от государства. В январе 2021 или же в декабре 2020 поступит "двойное поступление"? Новогодние праздники продлятся аж до 10 января, деньги россиянам в праздники нужны как никогда остро.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в центре социальной поддержки населения, точной даты поступления финансирования нет.

- На сегодняшний день, такой информации нет. Завтра будет проходить совещание. Возможно, там какая- нибудь информация появится. Фиксированный даты нет. Мы переводим деньги на счета при поступлении финансирования,- сообщили в соцзащите Бердска.

Напомним, что ежемесячное пособия от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.