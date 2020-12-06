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Выплаты на детей в декабре 2020: Ждать ли двойное пособие семьям с детьми за январь 2021 в декабре 2020, дан ответ

16:10 06.12.2020 Фото: Марины Волковой
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Когда придет пособие на детей от рождения до 7 лет включительно  за январь 2021 года - этот вопрос беспокоит вех родителей в России, которую получают поддержку от государства. В январе 2021 или же в декабре 2020 поступит "двойное поступление"?

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Многие семьи в России нуждаются в пособиях
Сюжет: Все пособия Путина
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Выплаты на детей в декабре 2020: Ждать ли двойное пособие семьям с детьми за январь 2021 в декабре 2020, дан ответПутинские выплаты на детей: Как изменится размер пособия в декабре 2020Ещё 370 новостей

Когда придет пособие на детей от рождения до 7 лет включительно  за январь 2021 года - этот вопрос беспокоит вех родителей в России, которую получают поддержку от государства. В январе 2021 или же в декабре 2020 поступит "двойное поступление"? Новогодние праздники продлятся аж до 10 января, деньги россиянам в праздники нужны как никогда остро.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в центре социальной поддержки населения, точной даты поступления финансирования нет.

- На сегодняшний день, такой информации нет. Завтра будет проходить совещание. Возможно, там какая- нибудь информация появится. Фиксированный даты нет. Мы переводим деньги на счета при поступлении финансирования,- сообщили в соцзащите Бердска.

Напомним, что ежемесячное пособия от 0 до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. На третьего ребенка или детей, рожденных до 2018 года, пособие не назначается. Дети и получатели пособия должны быть гражданами РФ.

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Почему бы не выплатить пособие за январь 2021 в декабре 2020?

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