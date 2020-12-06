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Кто имеет право на досрочное назначение пенсий в России в 2021 году

18:00 06.12.2020 Фото: pixabay
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Для подавляющего большинства наших соотечественников возраст выхода на пенсию изменился: в 2020-м это 60,5 лет для мужчин и 55,5 – для женщин.

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С 2021-го женщины будут отправляться на заслуженный отдых в возрасте 56,5 лет

В наступающем 2021 году ПФР продолжит обеспечивать выплаты пенсий, которые досрочно назначают безработным россиянам. Это следует из проекта бюджета ведомства на следующий год и плановый период 2022-2023 гг.

Какие условия предусмотрены для тех, кто претендует на досрочное назначение пенсий в России – читайте в материале информационного портала «Пронедра».

Раньше прописанного в российском законодательстве срока на заслуженный отдых могут уйти предпенсионеры, если у них нет возможностей для трудоустройства. В пресс-службе ПФР напомнили о том, что досрочные пенсионные выплаты назначают гражданам за два года до наступления пенсионного возраста, и во внимание принимают при этом переходный период.

Повышение пенсионного возраста в России

Для подавляющего большинства наших соотечественников возраст выхода на пенсию изменился: в 2020-м это 60,5 лет для мужчин и 55,5 – для женщин.

С 2021-го женщины будут отправляться на заслуженный отдых в возрасте 56,5 лет, а мужчины – в 61,5. Если не будут внесены никакие поправки в законы, то к 2028 году пенсионный возраст для женщин будет составлять в России 60 лет, а для мужчин – 65 лет.

Кому в 2021 году могут назначить пенсию досрочно в России?

Правом на досрочное назначение пенсий будут обладать в наступающем 2021-м граждане, которые трудятся на особо тяжелой и опасной работе, а также россияне, занятые в важнейших сферах для общества.

Из комментариев эксперта Евгения Биезбардиса, возглавляющего Центр анализа НПФ «Сафмар», следует, что повышение возраста выхода на пенсию повлекло за собой появление новых категорий граждан, которые могут раньше уходить на заслуженный отдых. Речь идет о некоторых предпенсионерах и о многодетных матерях, уточнил он.

На досрочные страховые пенсии смогут претендовать в 2021 году граждане, занятые на химических, металлургических и машиностроительных производствах, а также в горнодобывающей отрасли. Власть предусмотрела два перечня так называемой «профессиональной вредности», констатировал эксперт.

Досрочные пенсии: кому они положены по закону

Пенсионные выплаты досрочно назначают тем, кто занят в особо важных сферах для общества. Речь идет о медиках, учителях, артистах и т.д.

Правом на получение досрочных пенсий по старости обладают некоторые граждане по социальным мотивам, а также по состоянию здоровья, отмечает эксперт. Евгений Биезбардис указал здесь на родителей и опекунов детей-инвалидов, многодетных матерей и инвалидов, а также на лиц, работающих на территории Крайнего Севера и в приравненных к нему регионах.

В льготной категории фигурируют также россияне, ставшие ликвидаторами техногенных и радиационных катастроф (испытаний).

Досрочные пенсии полагаются предпенсионерам, если до выхода на заслуженный отдых им осталось два года. Однако, есть некоторые условия: стаж должен достигать 20 лет у женщин и 25-ти – у мужчин, и они не в состоянии трудоустроиться после увольнения. В данном случае необходимо будет предъявить соответствующую справку из центра занятости, чтобы подтвердить свой статус.

Досрочно отправиться на пенсию может многодетная мать, и срок будет напрямую зависеть от того, сколько у нее детей. Женщины, у которых трое детей, вправе уйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а россиянки с четырьмя детьми могут сделать это на четыре года раньше.

Источник: Пронедра

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