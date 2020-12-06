Дату конца света в декабре 2020 года озвучили конспирологи. Ванга была права - день пяти двоек близко

Российские и зарубежные астрологи говорят, что 21 декабря жители планеты Земля станут свидетелями слияния Юпитера и Сатурна. Это явление уже неоднократно обсуждали в Сети, но есть то, о чем не говорилось ранее.

Болгарская провидица Вангелия якобы говорила о том, что конец света должен произойти уже в декабре 2020 года

В Сети появилась информация о конце света, который может произойти 21 декабря 2020 года. Ранее пользователи социальных сетей обсуждали возможный апокалипсис, который должен был начаться 22 декабря, такое предсказание сделала Ванга.

Правда ли, что 21 декабря 2020 года настанет конец света

Новости о конце света появляются в Сети каждые несколько месяцев. Конспирологи объясняют это тем, что эксперты неправильно считают даты в календарях. Например, когда люди обсуждали конец света по календарю майя, они считали, что он должен был прийти 21 декабря 2012 года, однако они ошиблись в расчетах и на самом деле он случится 21 декабря 2020 года. Правда это или нет сказать тяжело, люди узнают, что произойдет в эту дату только после того, как они ее встретят.

Масла в огонь подливают предсказания Ванги, о которых говорил ее последователь Сергей Косторный. Журналист пришел в студию федерального канала и рассказал, что конец света может произойти в “день пяти двоек”, однако речь идет не о 21, а о 22 декабря. Также в Сети можно найти и другую информацию, известно, что 21 декабря 2020 года произойдет так называемое “слияние планет”, это когда Юпитер и Сатурн станут одним целым.

Ранее о слиянии планет говорили сразу несколько парапсихологов и астрологов. По словам экспертов, когда произойдет слияние двух планет, люди станут свидетелями конца света, однако это не значит, что все погибнут. Эксперты говорят, что слияние планет “перезапустит” Землю и человечество. Конец света действительно может случится в эту дату, но не стоит думать о том, что все умрут и это будет тот самый апокалипсис из фильмов ужасов и катастроф. Люди должны готовится к тому, что мир “перезагрузится” и станет другим, не таким, как раньше.

Ванга предсказывала конец света на декабрь 2020 года

Болгарская провидица Вангелия якобы говорила о том, что конец света должен произойти уже в декабре 2020 года. О предсказаниях Ванги рассказал ее близкий друг и последователь Сергей Косторный. Господин Косторный сказал, что Ванга упоминала сразу две “кошмарных” даты, речь идет о 22 февраля и 22 декабря. В феврале 2020 года ничего не произошло, поэтому пользователи социальных сетей обсуждают конец света в декабре.

Если верить словам журналиста, в эту дату произойдет столкновение Земли с астероидом. Возможно астероид пролетит рядом и не заденет Землю, но сможет повлиять на людей, которые проживают на планете. Ванга якобы говорила, что выжить смогут только те люди, которые верят в Господа и совершали добрые поступки на протяжении всей своей жизни. Только такие люди смогут выжить в хаосе, который устроит пролетающий рядом астероид. Предсказаниям Ванги можно верить, они часто сбывались, но в последнее время в Сети появляются фейк-пророчества, поэтому доверие людей было подорвано. Для того, чтобы проверить слова Сергея Косторного, остается дождаться роковой даты.

Слияние Юпитера и Сатурна 21 декабря 2020 года затронет Россию

Российские и зарубежные астрологи говорят, что 21 декабря жители планеты Земля станут свидетелями слияния Юпитера и Сатурна. Это явление уже неоднократно обсуждали в Сети, но есть то, о чем не говорилось ранее. Известно, что Юпитер и Сатурн повлияет на Российскую Федерацию. По словам экспертов, экономика страны сильно пострадает в этот период, тогда как другие страны смогут решить свои проблемы. Ближе к февралю 2021 года Россия сможет решить и свои проблемы, которые появились после слияния планет, после этого, если верить словам специалистов, Российская Федерация станет лучше, у страны появится лидер, который поведет за собой весь народ и приведет его к успеху.

Источник: 1rre.ru