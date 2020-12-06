Любовный прогноз на неделю с 7 по 13 декабря 2020 года для каждого знака зодиака

Львам на этой неделе важно наладить отношения с семьей, чтобы получать от близких людей поддержку, так необходимую для решения важных деловых вопросов.

Любовь согревает сердца даже в самые лютые морозы

Год плавно движется к завершению, однако для романтики время найдется всегда. Провести очередную неделю декабря удачно помогут рекомендации астрологов. Благодаря своевременным советам получится как укрепить любовь, так и найти вторую половинку.

Любовь согревает сердца даже в самые лютые морозы, и эксперты рекомендуют узнать о том, как будут обстоять дела в личной жизни представителей Знаков Зодиака с 7 по 13 декабря. В любовном гороскопе каждый найдет для себя полезные советы, благодаря которым получится укрепить союзы, а также найти новые отношения тем, кто пока одинок, но мечтает впустить в сердце светлое чувство любви.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют посвятить время себе, чтобы привести чувства и эмоции к равновесию. На этой неделе высока вероятность конфликтных ситуаций, которые не добавят ни радости, ни оптимизма, а значит, над собой нужно работать, чтобы не провоцировать близких людей на ответную грубость.

Телец

Вторая неделя зимы придаст Тельцам второе дыхание. Они смогут активно налаживать личную жизнь, ходить на свидания, флиртовать и знакомиться. Тем, кто уже обрел свою пару, астрологи рекомендуют больше времени посвящать друг другу, а одиноким Тельцам важно не замыкаться в себе, чтобы найти любовь и обрести счастье.

Близнецы

В первую половину недели Близнецы будут ощущать упадок сил, и в этот период будет не до отношений. С четверга ситуация переменится к лучшему, и это время будет удачным как для новых знакомств, так и для укрепления чувств между партнерами. Некоторым представителям Знака все еще будет не хватать энергии, и им астрологи рекомендуют заняться ее восполнением.

Рак

Убывающая Луна с ее энергетикой не станет для Раков помехой. Напротив, небольшой отток сил поможет не суетиться и лишний раз не нервничать по пустякам. Эта неделя будет неспешной и плавной, подходящей для дружеского общения, укрепления отношений и медитаций, направленных на привлечение любви.

Лев

Львам на этой неделе важно наладить отношения с семьей, чтобы получать от близких людей поддержку, так необходимую для решения важных деловых вопросов. Одиноким Львам на этой неделе улыбнется удача, если они не станут погружаться в работу с головой и будут следить за тем, что происходит в жизни.

Дева

Девам астрологи рекомендуют поверить в себя. На этой неделе решительность поможет как тем, кто уже нашел любовь, так и тем, кто еще находится в поиске второй половинки. Девы смогут принять верные решения, обрести гармонию в семье и без стеснения знакомиться с теми, кто находит отклик в душе.

Весы

Весам на этой неделе важно перестать сомневаться в себе. Особенно речь идет о тех представителях Знака, которые еще не встретили свою любовь. Практики, повышающие самооценку, будут уместными и для семейных Весов: благодаря уверенности у них получится справиться с внутренними переживаниями, мешающими отношениям.

Скорпион

Скорпионов на этой неделе будет больше заботить работа, ведь у них появится неплохая возможность поправить материальное положение. Тем не менее время найдется и для личной жизни. Ближе к выходным астрологи рекомендуют Скорпионам налаживать отношения в семье, а тем, кто одинок, привлекать любовь с помощью безвредных шепотков.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе придется бороться с оттоком энергии из-за влияния убывающей Луны. Такое положение дел будет выбивать из колеи и мешать сосредоточиться, и астрологи рекомендуют избегать сильных переживаний. Семейным Скорпионам поможет поддержка близких, а тем, кто одинок, стоит обратиться за помощью к друзьям, отложив на время поиски любви.

Козерог

Козерогам на этой неделе улыбнется удача. Тем, кто одинок, судьба предоставит шанс познакомиться, причем знакомство может состояться во время командировки или путешествия. Семейным парам на этой неделе важно поддерживать друг друга, чтобы укреплять отношения и связь друг с другом.

Водолей

Самым удачным временем для налаживания личной жизни Водолеев астрологи называют последние три дня недели. Этот период будет идеальным как для дружеских посиделок, так и для укрепления любви. Одиноким Водолеям также не стоит засиживаться в одиночестве — новые знакомства могут обернуться романтическими отношениями.

Рыбы

Рыбам в начале недели наладить личную жизнь помешает энергетика звезд и планет, которая будет вызвать перепады настроения. К лучшему ситуация изменится со среды, и с этого времени в отношениях наступит весна. Одинокие Рыбы смогут найти новые отношения, а семейные пары — сблизиться, чтобы вдохнуть огонь в союз двух сердец.

Источник: dailyhoro.ru