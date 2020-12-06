Кому положены бесплатные лекарства из лечащихся от COVID-19 дома и как их получить: алгоритм объяснила Голикова

Вице-премьер заявила, что деньги на препараты получили все регионы. И в аптеку амбулаторных больных запретила посылать.

Татьяна Голикова рассказала, кому положены бесплатные лекарства от коронавируса и как их выдают

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге, посвященном ситуации с распространением коронавируса рассказала, как предоставляют бесплатные лекарства тем, кто лечится на дому.

-На что я хотела бы обратить внимание, говоря о применении лекарственных препаратов в амбулаторных условиях. Механизм предоставления таких препаратов для амбулаторного лечения определяется регионами самостоятельно. При этом Министерство здравоохранения и Росздравнадзор направили в регионы соответствующие методические рекомендации, в которых обращено внимание на необходимость начинать терапию в амбулаторных условиях в первый день обращения за медицинской помощью всем больным, у которых либо подтверждён диагноз новой коронавирусной инфекции, либо пациентам с подозрением на COVID-19 с характерными симптомами (мы уже эти симптомы хорошо знаем, поэтому уже каждый, наверное, может идентифицировать ковид у себя дома), не дожидаясь результатов лабораторных исследований, которые подтверждают диагноз, - рассказал Голикова.

Регионам рекомендовано организовать такое лекарственное обеспечение, чтобы исключить направление пациентов в аптеки и медицинские организации для получения назначенных средств. Это делается для обеспечения безопасности других граждан, чтобы человек, имеющий симптомы или уже имеющий подтверждённый диагноз ковида, не распространял его в социуме.

-Лекарства должны доставляться пациентам на дом выездными бригадами, осуществляющими лечение и мониторинг пациентов с COVID-19, бригадами неотложной медицинской помощи, возможна доставка волонтёрами при соблюдении всех мер инфекционной безопасности. При этом я хочу ещё раз обратить внимание, что средства на организацию такой доставки выделены из федерального бюджета всем регионам страны – это 10 млрд рублей – по поручению президента, и регионы имеют право их использовать на любые мероприятия, которые связаны с борьбой с ковидом, - акцентировала вице-премьер.

Рекомендовано также организовать выдачу лекарственных средств в центрах амбулаторного лечения COVID-19 после проведения компьютерной томографии и консультации специалиста. От больного в обязательном порядке должно быть получено добровольное информированное согласие на лечение в амбулаторных условиях, в котором должны быть указаны выданные лекарственные препараты и их количество.

Из федерального бюджета для приобретения этих лекарственных препаратов регионам страны выделено 5 млрд 45 млн. Сегодня практически все регионы на 100% законтрактовали финансовые ресурсы, средний процент контрактации сейчас составляет 87,4%. Полностью 100% – это 21 регион, среди них Республика Башкортостан, Воронежская, Калужская области, Тюменская область и ряд других.