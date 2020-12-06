Обязательное медицинское страхование: все изменения с 2021 года

С 2021 года медпомощь в федеральных клиниках будет оплачиваться напрямую федеральным Фондом обязательного медицинского страхования, минуя территориальные системы ОМС, и, соответственно, страховые медицинские организации.

Новые правила позволят обеспечить равный доступ граждан к высококвалифицированной медицинской помощи

С 2021 года медицинскую помощь, оказываемую в клиниках, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, начнут оплачивать напрямую через Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). Предполагающий это закон 2 декабря одобрил Совет Федерации. Какие ещё новшества ждут систему ОМС, разбиралась «Парламентская газета».

Финансирование федеральных клиник пойдёт напрямую

С 2021 года медпомощь в федеральных клиниках будет оплачиваться напрямую федеральным Фондом обязательного медицинского страхования, минуя территориальные системы ОМС, и, соответственно, страховые медицинские организации.

«Новые правила позволят обеспечить равный доступ граждан к высококвалифицированной медицинской помощи, которую оказывают федеральные клиники, — пояснила «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. - Регионы смогут направлять в эти клиники своих жителей, не тратя на это средства субвенций».

В бюджете фонда на 2021 год на эти цели предусмотрено 119,4 миллиарда рублей. Это — гарантия государства для граждан, что они смогут получить высококвалифицированную медпомощь в передовых клиниках страны, подчеркнула сенатор.

Проект нормативного акта, регулирующего порядок направления россиян в такие центры, Минздравом уже подготовлен, уточнила Татьяна Кусайко.

Контроль за распределением средств ОМС станет строже

Также новые полномочия получат регионы: впредь территориальные фонды обязательного медицинского страхования будут третьей стороной договора на оплату медпомощи, оказанной по полису ОМС. Прежде договор был двусторонним — только между страховыми медорганизациями и медучреждениями.

«Таким образом, они будут осуществлять контроль за распределением объёма медпомощи, своевременностью её перераспределения (в случае необходимости. — Прим. ред.), а также производить её оплату по результатам этого контроля», — сказала Татьяна Кусайко.

В России появится информационная система застрахованных

Новая статья в законе посвящена созданию государственной информационной системы ОМС. Она позволит организовать цифровой учёт застрахованных лиц и оказанной им помощи, сказала Кусайко, а также перейти к цифровому полису ОМС.

О том, что в системе обязательного медицинского страхования необходимо активнее задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит», отмечал, выступая 13 мая на пленарном заседании Госдумы, и глава Минздрава Михаил Мурашко. «Информационные технологии должны прийти туда более глубоко, мы должны видеть систему расчётов, персонификацию, мы должны понимать, куда что уходит», — констатировал министр.

Норматив финансирования страховых организаций уменьшен

Уменьшается и размер выплат из территориальных фондов ОМС страховым медицинским организации «на ведение дела». Впредь получать они будут не менее 0,8% и не более 1,1% от суммы, поступившей по дифференцированным подушевым нормативам. В настоящее время им предоставляется от 1% до 2%.

По расчётам кабмина, это позволит высвободить до 6,8 млрд рублей к 2023 году, которые будут направлены на реализацию территориальных программ ОМС.

Для чего потребовались изменения?

О необходимости совершенствования системы страхования в здравоохранении неоднократно заявляла председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В качестве недостатков спикер называла непонятную роль страховых компаний, являющихся, по её словам, «промежуточным звеном, которое перекачивает деньги фонда ОМС в больницы». Забота же об интересах пациентов со стороны страховых медорганизаций, по мнению спикера, недостаточна.

В итоге нововведений качество медицинской помощи при новой системе финансирования в рамках ФОМС вырастет, так как объёмы финансирования будут выше, а проволочек меньше, сказал 3 декабря в интервью каналу «Россия 24» председатель Госдумы Вячеслав Володин

Федеральным медучреждениям, где совмещаются и наука и практика, не придётся конкурировать с муниципальными и областными больницами. У высокотехнологичных медцентров при такой системе будет прямое финансирование за счёт федерального ФОМС, причём с введением коэффициента. «Это тоже важно, потому что у них уровень затрат на оказание медицинской помощи другой, его нельзя соизмерять, допустим, с обычной городской больницей», — отметил спикер палаты.

Эффект от такой модели, по мнению Володина, однозначный, потому что деньги будут приходить в больших объёмах в федеральные медицинские учреждения и не будет посредников в лице страховых компаний.

Источник: Парламентская газета