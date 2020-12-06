Какое нововведение по начисленнию пенсии начало действовать в России

Решение суда распространяется на ошибочно начисленные премии, заработную плату, алименты, стипендии и прочие выплаты

Российским гражданам разрешили оставлять ошибочно начисленные пенсионные выплаты. Подобное решение было принято Верховным судом РФ. Соответствующая информация была обнародована 2 декабря 2020 года.

Россияне получили возможность не возвращать пенсионные выплаты, если они были начислены по ошибке, к примеру, медицинскими специалистами, которые присвоили пациенту инвалидность. Подобное решение объясняется тем, что человек не может оказывать влияние на экспертов, а также в полной мере оценить правомерность принимаемых ими решений.

Соответствующее пояснение было обнародована на официальном портале Верховного суда РФ. Кроме всего прочего, указанное решение распространяется на ошибочно начисленные заработную плату и премии.

Подобные льготы не нужно возвращать в том случае, если человек действовал в пределах закона и не совершал каких-либо противоправных действий для последующего получения денежной компенсации. Немаловажный факт, что получение доказательств противозаконных действий получателя, если они все же были, возлагается на органы власти.

Решение суда распространяется на ошибочно начисленные премии, заработную плату, алименты, стипендии и прочие выплаты, предоставляемые получателю как средство к существованию. Если в судебном порядке выяснится, что возвращение ранее полученных денежных средств в значительной степени усложнит материальное положение гражданина, то решение будет принято в его пользу.

Ранее в прессе появились комментарии от официальных представителей Центрального банка России, которые касались информации о том, что определенная часть российских пенсионеров, не оформившая карту «Мир», может остаться без выплат. По данным регулятора, ведущие отечественные банки успевают до конца 2020 года перевести всех пенсионеров на обслуживание через карту «Мир». По последним данным, на обслуживание уже переведено свыше 96%.

Источник: 1rre.ru