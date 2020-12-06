06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

Выплаты на погребение в 2020 году в России: кому и в каком размере они положены

20:30 06.12.2020 Фото: pixabay
0

под

% name% title
Для получения этих денег необходимо обратиться в соответствующий государственный орган
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Выплаты на погребение в 2020 году в России: кому и в каком размере они положеныСколько и кто скончались от COVID-19 за сутки на 6 декабря в Новосибирской области, стало известноЕщё 571 новостей

После выхода нового законопроекта россиян заинтересовало, сколько денег дают на погребение в 2020 году. Еще один важный вопрос — кому положены такие выплаты, ведь финансовая помощь при организации похорон никогда не бывает лишней.

Погребение — это дорогостоящее мероприятие в наше время. Родственникам умершего и так тяжело от невосполнимой утраты, но погоревать у них не получается, ведь нужно срочно решать, где брать нужную на организацию похорон сумму. Государство решило помочь россиянам в сложной ситуации. Однако не все смогут получить выплату на похороны.

Сколько денег дают на погребение в 2020 году в России

Социальное пособие на похороны является фиксированным. С 1 февраля 2020 года оно составляет 6124,86 рублей. Для получения этих денег необходимо обратиться в соответствующий государственный орган (в зависимости от того, кем был умерший, например, работающий или безработный). Там пишется заявление, к которому прикладываются необходимые документы. Обратиться за выплатой на похороны можно не позднее полугода со дня смерти.

Кому положены выплаты на погребение

Порядок предоставления соцвыплат на похороны регулируется Федеральным законом 8-ФЗ, подписанным 12 января 1996 года. В соответствии с ним социальная помощь предоставляется на похороны трудоустроенных людей и не трудоустроенных людей (в том числе и пенсионеров), несовершеннолетних лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, военнослужащих, участников ВОВ, инвалидов, мертворожденных детей.

Кто платит за погребение

За погребение платят родственники умершего или любые другие граждане, которые занимаются организацией похорон. Но они могут воспользоваться пособием на погребение, которое выдается из средств Пенсионного фонда, если умершим был безработный пенсионер, и из средств ФСС по месту работы, если скончавшийся пенсионер имел официальную работу. Пособие можно получить в органах социальной защиты, если умерший не имел официального места работы и не достиг на момент смерти пенсионного возраста.

Новый законопроект относительно выплат на погребение

Правительство пока рассматривает возможность принятия законопроекта относительно деятельности похоронных служб. Если документ будет утвержден на государственном уровне, то заявки на похороны такие компании смогут принимать только через специальные диспетчерские центры. Это позволит усилить конкуренцию и приведет к снижению цен. Кроме этого будет создан реестр недобросовестных компаний, которые наживаются на горе родственников умершего (мошенничество, взятки, превышение должностных полномочий). Таким образом, новым законопроектом будет введен перечень требований для участников рынка, что позволит более тщательно контролировать их деятельность.

Источник: Пронедра

выплата на погребение деньги на погребение 2020 год погребение
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы получали пособие на погребение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Выплаты на погребение в 2020 году в России: кому и в каком размере они положены
20:30 06-12-2020
Выплаты на погребение в 2020 году в России: кому и в каком размере они положены
Обязательное медицинское страхование: все изменения с 2021 года
20:00 06-12-2020
Обязательное медицинское страхование: все изменения с 2021 года
Очередную помощь могут ждать многодетные семьи в 2021 году
19:30 06-12-2020
Очередную помощь могут ждать многодетные семьи в 2021 году
Правила для накопительной пенсии изменились и зависит ли этого индексация?
19:00 06-12-2020
Правила для накопительной пенсии изменились и зависит ли этого индексация?
Гороскоп на 2021 год от астролога Тамары Глоба
18:30 06-12-2020
Гороскоп на 2021 год от астролога Тамары Глоба
Фото: поселок Кокуй Забайкальского края - в таком скотском ветхом жилье мы живем - власть на местах не слышит президента Путина 3
18:27 06-12-2020
Фото: поселок Кокуй Забайкальского края - в таком скотском ветхом жилье мы живем - власть на местах не слышит президента Путина
Кто имеет право на досрочное назначение пенсий в России в 2021 году
18:00 06-12-2020
Кто имеет право на досрочное назначение пенсий в России в 2021 году
Кому положены бесплатные лекарства из лечащихся от COVID-19 дома и как их получить: алгоритм объяснила Голикова
17:59 06-12-2020
Кому положены бесплатные лекарства из лечащихся от COVID-19 дома и как их получить: алгоритм объяснила Голикова
Прыгали по голове и пинали в лицо девушку-таксиста ради угона Honda Fi пьяные подростки. Шокирующее видео 18+ 6
17:42 06-12-2020
Прыгали по голове и пинали в лицо девушку-таксиста ради угона Honda Fi пьяные подростки. Шокирующее видео 18+
БердскПодробности ночного пожара в 5-этажке на ул. Ленина в Бердске рассказали в ОНД
17:21 06-12-2020
Подробности ночного пожара в 5-этажке на ул. Ленина в Бердске рассказали в ОНД