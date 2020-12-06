Выплаты на погребение в 2020 году в России: кому и в каком размере они положены

Для получения этих денег необходимо обратиться в соответствующий государственный орган

После выхода нового законопроекта россиян заинтересовало, сколько денег дают на погребение в 2020 году. Еще один важный вопрос — кому положены такие выплаты, ведь финансовая помощь при организации похорон никогда не бывает лишней.

Погребение — это дорогостоящее мероприятие в наше время. Родственникам умершего и так тяжело от невосполнимой утраты, но погоревать у них не получается, ведь нужно срочно решать, где брать нужную на организацию похорон сумму. Государство решило помочь россиянам в сложной ситуации. Однако не все смогут получить выплату на похороны.

Сколько денег дают на погребение в 2020 году в России

Социальное пособие на похороны является фиксированным. С 1 февраля 2020 года оно составляет 6124,86 рублей. Для получения этих денег необходимо обратиться в соответствующий государственный орган (в зависимости от того, кем был умерший, например, работающий или безработный). Там пишется заявление, к которому прикладываются необходимые документы. Обратиться за выплатой на похороны можно не позднее полугода со дня смерти.

Кому положены выплаты на погребение

Порядок предоставления соцвыплат на похороны регулируется Федеральным законом 8-ФЗ, подписанным 12 января 1996 года. В соответствии с ним социальная помощь предоставляется на похороны трудоустроенных людей и не трудоустроенных людей (в том числе и пенсионеров), несовершеннолетних лиц, пострадавших от аварии на ЧАЭС, военнослужащих, участников ВОВ, инвалидов, мертворожденных детей.

Кто платит за погребение

За погребение платят родственники умершего или любые другие граждане, которые занимаются организацией похорон. Но они могут воспользоваться пособием на погребение, которое выдается из средств Пенсионного фонда, если умершим был безработный пенсионер, и из средств ФСС по месту работы, если скончавшийся пенсионер имел официальную работу. Пособие можно получить в органах социальной защиты, если умерший не имел официального места работы и не достиг на момент смерти пенсионного возраста.

Новый законопроект относительно выплат на погребение

Правительство пока рассматривает возможность принятия законопроекта относительно деятельности похоронных служб. Если документ будет утвержден на государственном уровне, то заявки на похороны такие компании смогут принимать только через специальные диспетчерские центры. Это позволит усилить конкуренцию и приведет к снижению цен. Кроме этого будет создан реестр недобросовестных компаний, которые наживаются на горе родственников умершего (мошенничество, взятки, превышение должностных полномочий). Таким образом, новым законопроектом будет введен перечень требований для участников рынка, что позволит более тщательно контролировать их деятельность.

Источник: Пронедра