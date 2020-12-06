Ождидать ли индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году. Что известно?

Пенсии работающих российских пенсионеров не подвергают индексации с 1 января 2016-го. Главной целью отказа от нее власть назвала тогда сокращение дефицита бюджета пенсионного ведомства страны.

Индексация социальных пенсий в России запланирована на 1 апреля 2021-го

Проектом бюджета ПФР предусмотрено, что с 1 января 2021-го страховые пенсии россиян проиндексируют на 6,3 процента. Этот показатель в 1,7 раза выше, чем инфляция за уходящий год, уточнили российские чиновники.

Пенсионный коэффициент, вероятно, будет стоить в наступающем году 98,86 руб., а фиксированную выплату к страховой пенсии установят, как ожидается, на уровне 6 044,48 руб.

Что предусмотрела власть в проекте бюджета ПФР на 2021 год?

Индексация социальных пенсий в России запланирована на 1 апреля 2021-го. Эти выплаты вырастут с указанной даты на 2,6 процента. Величина прожиточного минимума (ПМ) пенсионера составит в следующем году 10 022 руб.

Средняя пенсия в нашей стране составит в 2021-м 16 209,32 руб. Средняя страховая пенсия по старости для неработающего пенсионера будет установлена, как ожидается, на отметке в 17 443,40 руб.

Социальная пенсия в России вырастет в 2021 году до уровня в 10 058,39 руб., а накопительная – до 1 018 руб.

Последние решения по индексации пенсий работающим пенсионерам в 2021 году: будет или нет

Пенсии работающих российских пенсионеров не подвергают индексации с 1 января 2016-го. Главной целью отказа от нее власть назвала тогда сокращение дефицита бюджета пенсионного ведомства страны. Окончательно вопрос о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам с 2021 года на данный момент не закрыт. Однако, из последних решений следует, что Владимир Путин инициативу поддерживает.

С предложением вернуть индексацию пенсионных выплат пожилым гражданам, продолжающим свою трудовую деятельность, в октябре выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Президент тогда поручил Кабмину разработку соответствующих конструктивных предложений.

«Единороссы» в свою очередь тоже озвучили инициативу о возврате индексации пенсий работающих пенсионеров. Свои предложения фракция уже направила на рассмотрение правительства.

Глава СПЧ предлагает индексировать пенсии работающих пенсионеров-инвалидов

Глава СПЧ Валерий Фадеев выступил накануне с заявлением о том, что пенсионные выплаты продолжающих работать пенсионеров-инвалидов необходимо подвергать индексации независимо от того, как складывается экономическая ситуация в государстве. Г-н Фадеев сказал об этом на заседании «круглого стола» в Общественной палате РФ по случаю Международного дня инвалидов.

«Сейчас пенсии обсуждают, не индексируют пенсии работающим пенсионерам, в том числе работающим пенсионерам с инвалидностью. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, что зачастую пенсионеров-инвалидов берут на самую маленькую ставку, они соглашаются. Мне кажется, что здесь надо добиваться того, чтобы пенсия работающих инвалидов индексировалась безотносительно той ситуации, которая складывается в экономике», — резюмировал глава СПЧ.

Источник: Пронедра