Правила для накопительной пенсии изменились и зависит ли этого индексация?

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6 процента. В 2022 году, согласно закону, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5 процента, 2023 году — на 0,9 процента.

Индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции

У банков, где хранятся страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, не должно быть просроченных долгов по депозитам. Соответствующее постановление Правительство России вступило в силу 4 декабря.

Документом вносятся правки в приложение к Правилам инвестирования средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые поступали на протяжении года в ПФР. По новым правилам, кредитным организациям запрещается иметь просроченную задолженность по депозитам. Это касается тех банков, где размещаются средства страховых взносов на накопительную пенсию. Имеются в виду вклады, которые ранее открыли за счет средств страховых взносов или резерва ПФР по обязательному пенсионному страхованию.

Ранее, 2 декабря, Совет Федерации одобрил закон о бюджете Пенсионного фонда на 2021-2023 годы. Согласно документу, индексация страховых пенсий в 2021 году превысит уровень инфляции и составит 6,3%. В 2022 и 2023 годах страховые пенсии увеличатся на 5,9% и 5,6% соответственно. По словам замглавы Комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2021 году 17 400 рублей и увеличится к 2023 году до 19 300 рублей.

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2021 года вырастут на 2,6 процента. В 2022 году, согласно закону, социальные пенсии будут проиндексированы на 8,5 процента, 2023 году — на 0,9 процента.

Источник: Парламентская газета