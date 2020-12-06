За какие услуги ЖКХ можно снизить цену: как по закону уменьшить плату за коммунальные услуги

Требовать перерасчет не только при отключении воды, света или газа, но и в случаях, когда коммунальные услуги оказываются некачественно, могут теперь, ссылаясь на Жилищный кодекс, жители. Ранее о такой возможности говорилось лишь в правилах предоставления коммунальных услуг.

Какие услуги можно считать некачественными, перечислено в приложении опять же к этим правилам (постановление правительства №354 от 6 мая 2011 года). Так, холодная вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 о питьевой воде. В санитарных правилах перечислены предельные концентрации химических веществ, требования к запаху, привкусу, цвету и мутности воды. Можно вычесть из квитанции плату за каждый день, когда вода из крана была мало похожей на "идеальную". Причем перерасчет коммунальщики должны сделать независимо от показаний счетчиков.

Давление в системе водоснабжения должно составлять от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 кгс/кв. см). Если напор слегка ослабел, то за каждый час, когда это отмечалось, месячная плата снижается на 0,1%. Если же давление совсем упало (более чем на 25%), то вычитается плата за весь этот день. Отключать воду при отсутствии аварий разрешается не более чем на четыре часа подряд и до восьми часов в сумме за месяц. Горячая вода при аварии на тупиковой магистрали может отсутствовать до 24 часов подряд (эти требования не распространяются на весенне-летние отключения воды для профилактических работ). За каждый час превышения размер платы снижается на 0,15%.

Температура горячей воды в местах водоразбора должна быть не ниже 60 и не выше 75 градусов. Разрешаются отклонения в пять градусов ночью (с полуночи до 5 утра) и в три градуса днем. За каждые три градуса отступлений сверх того месячная плата снижается: час нарушений вернет жителю 0,1%. Если же температура воды оказалась ниже 40 градусов в точке разбора, то за эти часы можно платить за горячую воду по тарифам холодной.

Отключать отопление можно не более чем на 24 часа в целом за месяц. Сколько часов подряд можно оставаться без отопления - зависит от температуры воздуха в квартире. Если в комнатах теплее 12 градусов, то отопление может быть отключено на срок до 16 часов. Термометр показывает от + 10 до + 12? Не более чем на восемь часов. Если совсем похолодало - в комнате от +8 до + 10 градусов, подать тепло должны не позже чем через четыре часа. За каждый час превышения - минус 0,15% платы за отопление.

В жилых помещениях должна поддерживаться температура не ниже +18, в угловых комнатах - не ниже +20. В самых холодных регионах нормы выше - +20 и +22 градусов соответственно. Снижение температуры допускается только по ночам - с полуночи до 5 утра - и не более чем на три градуса. Если стало холоднее - вычитайте 0,15% месячной платы за отопление за каждый градус. Что интересно, потребовать перерасчета можно и за слишком теплые помещения - правилами допускается превышение нормативной температуры не более чем на четыре градуса. Есть требования и к давлению в системе отопления. К примеру, в доме с чугунными радиаторами давление должно быть не более 0,6 МПа. Отклонения опять же могут вернуть жителю часть платы за ЖКУ.

Часто ли коммунальные службы должны вывозить мусор, зависит от погоды. Если среднесуточная температура ниже пяти градусов тепла, то опустошать контейнеры они должны минимум раз в три дня, допускаются отклонения от графика до 48 часов. В теплое время года мусор должен вывозиться ежедневно, допускается погрешность не более 24 часов. В целом за месяц отклонение сроков не должно превышать 72 часов. За каждые сутки отклонения из месячной платы можно вычесть 3,3%.

Отключать свет можно не более чем на сутки, да и то если нет резервного источника питания. Каждый час сверх того - минус 0,15% от платы за электричество. На такую же долю снижается плата за свет, если не соответствуют нормам напряжение или частота электрического тока. Параметры установлены в ГОСТ 32144-2013. Какого-либо допустимого периода, когда эти значения могут отклоняться от нормы, не установлено.

Бесперебойно и круглосуточно должна работать система канализации. Допускаются перерывы не более четырех часов подряд при аварии и не больше восьми часов суммарно в течение месяца. За каждый час превышения плата за водоотведение снижается на 0,15%. Газ коммунальные службы вправе отключать не больше чем на четыре часа в месяц, иначе опять же - минус 0,15% за каждый "лишний" час. Накажут коммунальщиков и за отклонение свойств газа от стандарта - из счетов можно вычесть размер платы за каждый день, когда газ не соответствовал требованиям.

Требования оговорены в ГОСТ 5542-87, где установлено, какой должна быть низшая теплота сгорания, сколько может быть механических примесей, насколько интенсивным должен быть запах и пр. Газ должен подаваться в дома под давлением от 0,0012 МПа до 0,003 МПа, отклонения более чем на 0,0005 МПа не допускаются. Если давление отличается от нормы не более чем на 25%, месячная плата снижается на 0,1% за каждый час нарушений. Если давление отклоняется больше чем на 25%, месячная плата снижается за каждый такой день.

Источник: РГ