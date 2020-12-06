Очередную помощь могут ждать многодетные семьи в 2021 году

Взять ипотеку можно будет на покупку жилья с помощью жилищных строительных кооперативов или на покупку доли в праве собственности.

Погашать кредиты на дома, которые строятся, можно будет лишь после того, как окончено строительство

Многодетным семьям станет проще рассчитаться с ипотечными кредитами. Комиссия, которая была создана в правительстве, по законопроектной работе поддержала поправки, что расширят варианты применения выплаты на повышение качества условий проживания. Их разрешат истратить на сооружение дома или долю в собственности.

Как государство помогает многодетным семьям

Программа поддержки многодетных семейств, которые платят кредит за жилье, начала работать осенью прошлого года. В том случае, если последний малыш появился на свет не раньше 2019 года, родители имеют право претендовать на списание за счет государственной помощи ипотечного долга на сумму до 450 тыс. р.

Некоторым семьям отказывают в выплатах, в основном, из-за несоответствия формулировок в кредитном контракте. К примеру, если в качестве цели кредита указать покупку жилья с неотделимыми улучшениями или страховка не входит в цену, вполне вероятно, что кредит не предоставят.

Новый проект закона исправит данные недочеты. При этом, погашать кредиты на дома, которые строятся, можно будет лишь после того, как окончено строительство. Отмечается, взять ипотеку можно будет на покупку жилья с помощью жилищных строительных кооперативов или на покупку доли в праве собственности.

В скором времени проект закона будет вынесен на рассмотрение депутатов. Расширение условий даст возможность повысить количество претендующих на подобную поддержку заемщиков еще приблизительно на 10%. В настоящее время программой уже воспользовалось больше 100 тыс. многодетных семей. В основном, данной поддержкой воспользовались в Московской области.

Что говорят эксперты о программе поддержки многодетным семьям с ипотекой

Новая инициатива ориентирована на соцподдержку многодетных семейств и расширение шансов для получения поддержки от государства при выплате ипотеки. Так считает Владимир Груздев, который является представителем Ассоциации юристов. В предыдущем году начал работать закон, который дает возможность семьям, где появились дети с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, получить выплаты для возвращения ипотечного кредита. Уровень подобной поддержки будет составлять до 450 тыс. р.

Часто на практике появляется ситуация, когда много семей получают отказ в поддержке из-за типа жилья. В большинстве случаев решение о выплатах не поддерживалось, если семья покупала квартиры с перепланировкой. Сделка при этом соответствовала нормам законодательства.

Новый проект закона усовершенствует систему поддержки многодетных семей. Право на выплаты получат семьи, которые приобрели жилье с перепланировкой или недострой, на который брали кредит. При увеличении списка разрешенных целей кредитования, вероятный уровень дополнительной государственной поддержки многодетным семействам будет составлять 2,5 млрд рублей.

Источник: 1rre.ru