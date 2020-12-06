06.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Потеплеет ли в первое декабрьское воскресенье 2020 в Бердске?

08:33 06.12.2020 Фото: pexels
0

Световой день 6 декабря продлится 7 часов 28 минут. Начавшийся вечером снег, будет засыпать бердские улицы в понедельник.

% name% title
Пока умеренная температура ожидается в Бердске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -15, -20°С, местами до -25°С, днем: -11, -16°С.

В Бердске в первое воскресенье декабря днем прогнозируют около -12 градусов, что на пару градусов теплее, чем было в субботу. Во второй половине возможен снег. Световой день 6 декабря продлиться 7 часов 28 минут. Уже в 17.02 солнце уйдет с бердского небосклона.

В понедельник, 7 декабря, погода не изменится, только снег обещают синоптики с самого утра.

гидрометцентр гололед мороз погода синоптики температура туманы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Есть предновогоднее настроение?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из-за долгов закрыли выезд за границу 4 млн россиян
11:45 06-12-2020
Из-за долгов закрыли выезд за границу 4 млн россиян
Столкнулись с табуном лошадей и погибли трое подростков на Daewoo Nexia
11:23 06-12-2020
Столкнулись с табуном лошадей и погибли трое подростков на Daewoo Nexia
Сгорели заживо 3 человека в Mercedes в ДТП с грузовиком Volvo на трассе Р-255 "Сибирь"
11:06 06-12-2020
Сгорели заживо 3 человека в Mercedes в ДТП с грузовиком Volvo на трассе Р-255
Серийного вора поймали с поличным: Он крал телефоны у покупателей в магазинах Новосибирска
10:54 06-12-2020
Серийного вора поймали с поличным: Он крал телефоны у покупателей в магазинах Новосибирска
День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России отмечается 6 декабря
10:50 06-12-2020
День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России отмечается 6 декабря
БердскНовых зараженных COVID-19 вывили за сутки на 6 декабря в Бердске. Сколько, назвал оперштаб
10:35 06-12-2020
Новых зараженных COVID-19 вывили за сутки на 6 декабря в Бердске. Сколько, назвал оперштаб
День Пермского края отмечается 6 декабря: История важного субъекта Российской Федерации
10:20 06-12-2020
День Пермского края отмечается 6 декабря: История важного субъекта Российской Федерации
Как обманывают с кредитами заразившихся COVID-19, рассказала адвокат
10:16 06-12-2020
Как обманывают с кредитами заразившихся COVID-19, рассказала адвокат
Коварные сверхраспространители коронавируса угрожают россиянам: Их все больше
09:56 06-12-2020
Коварные сверхраспространители коронавируса угрожают россиянам: Их все больше
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 6 декабря 2020 года для всех знаков зодиака
09:52 06-12-2020
Гороскоп на сегодня: советы Павла Глобы на 6 декабря 2020 года для всех знаков зодиака