Потеплеет ли в первое декабрьское воскресенье 2020 в Бердске?

Световой день 6 декабря продлится 7 часов 28 минут. Начавшийся вечером снег, будет засыпать бердские улицы в понедельник.

Пока умеренная температура ожидается в Бердске

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, туманы.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью: -15, -20°С, местами до -25°С, днем: -11, -16°С.

В Бердске в первое воскресенье декабря днем прогнозируют около -12 градусов, что на пару градусов теплее, чем было в субботу. Во второй половине возможен снег. Световой день 6 декабря продлиться 7 часов 28 минут. Уже в 17.02 солнце уйдет с бердского небосклона.

В понедельник, 7 декабря, погода не изменится, только снег обещают синоптики с самого утра.