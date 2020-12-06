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Умер Понедельник, чемпион Европы по футболу 

09:48 06.12.2020 Фото: Википедии
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На протяжении футбольной карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В 1960—1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР.

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Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Бывший футболист сборной СССР Виктор Понедельник умер на 84-м году жизни. Об этом в своем Facebook сообщила его дочь Анастасия Понедельник.

Она не уточнила подробностей случившегося.

Спортсмен вместе с советской национальной командой в 1960 году стал победителем первого чемпионата Европы. В финальной игре против Югославии (2:1) Понедельник забил победный гол в дополнительное время.

На протяжении футбольной карьеры Понедельник выступал за ростовские СКА и «Ростсельмаш». В 1960—1963 годах он четыре раза подряд признавался лучшим нападающим чемпионата СССР. Понедельник также переходил в московские ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.

За сборную СССР форвард выступал с 1960 по 1966 годы. В его активе 20 забитых мячей в 29 матчах.

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