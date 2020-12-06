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Коварные сверхраспространители коронавируса угрожают россиянам: Их все больше

09:56 06.12.2020 Фото: pexels.com
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Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader вируса.

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Врач рассказал о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Все больше «сверхраспространителей» коронавируса фиксируют в России, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук Николай Дурманов.

По его словам, «сверхраспространителий» — это те, у кого вирус активно размножается в организме, при этом внешних проявлений болезни у них может и не быть.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса», — пояснил эксперт.

Он добавил, что такой человек может не подозревать, что представляет опасность для окружающих.

Распознать сверхраспространителя можно только с помощью теста, по внешним признакам сделать это невозможно, подчеркнул профессор.

Ранее пульмонолог Александр Карабиненко не исключил, что коронавирусом так или иначе могут заразиться все россияне, так как он циркулирует в воздухе и разносится бессимптомными больными. По словам специалиста, изменить ситуацию поможет вакцина, которая снизит число тяжелых случаев заболевания, хотя и не позволит совсем избавиться от случаев коронавируса.

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