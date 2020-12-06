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Серийного вора поймали с поличным: Он крал телефоны у покупателей в магазинах Новосибирска

10:54 06.12.2020
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Пользуясь большим скоплением людей, злоумышленник тайно похищал из сумок и карманов одежды граждан мобильники. И попал на видео.

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Попался воришка во время очередной попытки хищения гаджета

Полицейские задержали с поличным подозреваемого в серии краж сотовых телефонов, сообщили 6 декабря в управлении МВД по Новосибирской области.

32-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель Ленинского района с 21 по 28 ноября совершил серию краж сотовых телефонов в продуктовых магазинах и торговых центрах в четырёх районах города. Пользуясь большим скоплением людей, злоумышленник тайно похищал из сумок и карманов одежды граждан сотовые телефоны. Похищенные смартфоны подозреваемый сбывал, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Сумма ущерба составила 194 тысячи рублей. Попался воришка во время очередной попытки хищения гаджета.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по с. 158 УК РФ (Кража), которые в дальнейшем будут объединены в одно производство. Получены признательные показания. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта.

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