Сгорели заживо 3 человека в Mercedes в ДТП с грузовиком Volvo на трассе Р-255 "Сибирь"

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. От удара "Мерседес" загорелся.

Три человека сгорели в автомобиле после ДТП в Кузбассе

Три человека сгорели заживо в автомобиле после ДТП в Кемеровской области. Mercedes врезался в грузовик после выезда на встречную полосу движения.

ДТП произошло в Кемеровском районе 5 декабря. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo. В легковой машине спасатели обнаружили три обгоревших трупа.

«Автоавария произошла на 331 километре федерально трассы Р-255 „Сибирь“, на территории Кемеровского района. Предварительно установлено, что водитель автомобиля „Мерседес-Бенц С 200“ выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовиком „Вольво“. В результате столкновения легковая машина загорелась. После тушения в транспортном средстве были обнаружены тела трех человек», — сообщили в МВД по Кузбассу.

Накануне "Курьер. Среда. Бердск" писал, что серьезное ДТП произошло под Новосибирском. Два человека погибли после того, как водитель иномарки слетел с дороги и врезался в столб.