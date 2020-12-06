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Столкнулись с табуном лошадей и погибли трое подростков на Daewoo Nexia

11:23 06.12.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Двух девушек 2004 года рождения с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают, кому принадлежит автомобиль, как подростки оказались за рулем и кто является владельцем лошадей.

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В Башкирии три подростка погибли в ДТП с участием табуна лошадей

Трое подростков 16-15 лет скончались, еще двое получили травмы при наезде автомобиля на табун лошадей в Башкирии, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье около деревни Атавды в Абзелиловском районе.

"Группа подростков на автомобиле Daewoo Nexia совершили наезд на табун лошадей. Двое парней 2004 года рождения погибли на месте происшествия, еще один 2005 года рождения (скончался) после приезда медиков. И двух девушек 2004 года рождения с травмами доставили в больницу", - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Полицейские устанавливают, кому принадлежит автомобиль, как подростки оказались за рулем и кто является владельцем лошадей.

ДТП погибли трое подростки получили травмы табун
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