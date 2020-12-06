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Звездный дождь в декабре: не пропустите последний звездопад 2020. Дата

15:00 06.12.2020 Фото: pixabay.com
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Всего их будет два — Урсиды и Геминиды. Фактически Урсиды будут последним метеорным потоком, но он очень слаб на фоне ярких и насыщенных Геминид, которые наблюдаются в основном в первой половине декабря.

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Нас ждет последний звездопад, который поставит позитивную и яркую точку в истории непростого и для многих тяжелого года

Впереди окончание 2020 года. Нас ждет последний звездопад, который поставит позитивную и яркую точку в истории непростого и для многих тяжелого года.

Ознакомьтесь со звездопадами 2021 года, чтобы заранее знать о том, когда и какие желания загадывать, чего ожидать от того или иного периода. Что касается грядущего последнего звездопада в декабре, то он станет источником удачи и позитива. Научитесь распознавать знаки судьбы — Вселенная будет на них щедра.

Последний звездопад 2020 года

Всего их будет два — Урсиды и Геминиды. Фактически Урсиды будут последним метеорным потоком, но он очень слаб на фоне ярких и насыщенных Геминид, которые наблюдаются в основном в первой половине декабря.

Максимум потока выпадет на ночь с 13 по 14 декабря. В эту ночь ожидается больше всего падающих звезд — более 100 в час. Лучшее время для наблюдения — с 3 до 4 часов утра по московскому времени. Геминиды отличаются не только большим количеством, но и очень высокой яркостью, несмотря на относительно низкую скорость вхождения частиц в атмосферу Земли.

Почему важно не пропустить этот метеорный поток

Это сильный звездный дождь с позитивной энергетикой. Издревле люди считали, что Геминиды приносят счастье в любви, в дружбе, дарят гармонию в семье. Радиант потока, то есть точка, из которой появляются метеоры, лежит в области созвездия Близнецов. Геминиды действительно связаны с общением, близостью, семьей.

Поглядывайте на ночное небо, чтобы загадать желание на падающую звезду. Идеально, если желание связано со сферой любви, отношений или самореализации. Желание важно формулировать четко и уверенно.

Большим успехом 13 и 14 числа увенчаются романтические встречи, семейные посиделки, походы в гости. Даже если вы не увидите падающую звезду, Геминиды все равно окажут благоприятное влияние на вашу жизнь.

Старайтесь 13 и 14 декабря как можно больше общаться с людьми, заводить новые знакомства, ходить на свидания и дарить всем вокруг улыбки и позитив. В эти дни и в целом в середине декабря эксперты рекомендуют не унывать и не вспоминать что-то плохое из прошлого. Нужно устремить свой взор в будущее.

Также это будет прекрасный день для духовных практик и поисков новых увлечений. 13 и 14 декабря прекрасно подходят для физических упражнений и физической активности. Не бойтесь действовать решительно. В такие дни можно ждать творческого взлета и появления новой мотивации.

Источник: dailyhoro.ru

декабрь 2020 загадать желание звездопад
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