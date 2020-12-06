Из-за долгов закрыли выезд за границу для 4 млн россиян

Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч.

Более четырех миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов

Число должников, которые не могут выехать из России за границу, за год выросло на 20 процентов, к концу 2020-го количество невыездных превысило четыре миллиона человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

На 1 ноября 2019 года покинуть страну не могли 3,4 миллиона россиян.

В ФССП отметили, что всего за первые 10 месяцев 2020 года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из России.

Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу.

Ограничить человека в выезде из России пристав может при долге от 30 тысяч рублей, а по некоторым видам задолженности - от 10 тысяч. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.