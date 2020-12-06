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Подозревают коронавирус у 33 детей в Бердске. Сколько взрослых находятся под наблюдением на 6 декабря?

11:57 06.12.2020 Фото: pexels.com
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За сутки еще 46 человек пополнили список "подозреваемых". У 861 бердчан диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден.

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Всего в Бердске официально зарегистрирован 861 случай заболевания коронавирусом

По данным оперативного штаба, на 6 декабря в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 1187 жителя города (+46 за сутки). Из них 33 ребенка.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 795 пациентов. За последние сутки не брали анализы на коронавирусную инфекцию ни у одного бердчанина. Видимо, потому что выходной.

На воскресенье, 6 декабря, выявили 2 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 861 случая заболевания коронавирусом, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

COVID-19 анализ на коронавирус за сутки наблюдение пациент
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