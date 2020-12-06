Кому досталась корона "Мисс НГУ": юбилейный конкурс красоты прошел необычно

Участницы прошли несколько испытаний — интеллектуальный конкурс, выступление с речью, дефиле. Финалистками стали 5 девушек, которые уже участвовали в конкурсе в прошлые годы, но не смогли победить.

«Мисс НГУ» выбрали в Новосибирске

В Новосибирске прошел финал 25-го, юбилейного, конкурса «Мисс НГУ» среди студенток вуза. Из-за пандемии коронавируса мероприятие провели в необычном формате — в виде телешоу. Его транслировали в соцсетях.

В этом году конкурс провели дистанционно. Зрителей не было, поэтому на кадрах показывали полные залы прошлых лет. Пандемия отразилась и на количестве участниц. Их было намного меньше, чем обычно. Финалистками стали пять девушек, которые уже участвовали в конкурсе в прошлые годы, но не смогли победить. Теперь им дали второй шанс.

Участницы прошли несколько испытаний — интеллектуальный конкурс, выступление с речью, дефиле. По итогам всех этапов в конкурсе «Мисс НГУ» победила студентка третьего курса филологического факультета Валерия Антипова. Об этом сообщается в группе вуза в социальной сети «ВКонтакте».