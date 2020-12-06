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Японцами считают уроженцев Курил в США. А рожденных на Сахалине - россиянами

12:34 06.12.2020 Фото: Википедии
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Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента.

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США признали уроженцев Курил японцами

CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на Южных Курилах, уроженцами Японии. Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, опубликованных на сайте Госдепартамента, на них обратила внимание японская газета Hokkaido Shimbun.

"Лица, рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. Лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России", - говорится в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года, и каждый год отбирает 55 тысяч иммигрантов, которые могут переехать в США вместе с семьями. Для получения визы и впоследствии грин-карты необходимо обладать определенным уровнем образования и знания английского языка, а также обосновать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства в США. В лотерее не могут участвовать уроженцы стран, поставляющих в США более 50 тысяч иммигрантов ежегодно. Уроженцы России не могли играть в лотерею с 2005 по 2010 год, но с тех пор поток эмигрантов из России в США снизился, и россияне вновь получили возможность участвовать в программе.

Москва и Токио не подписали мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на острова южнокурильской гряды — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, опираясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР в результате Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит оспариванию.

визы Госдепартамент карты мирный договор россияне Южные Курилы
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