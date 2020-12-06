Новым президентом США объявил себя Трамп

Он добавил, что «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков в Джорджии, если власти проверят подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

Трамп вновь публично заявил о своей победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Джорджия вновь заявил, что выигрывает выборы главы государства.

Как пишет Би-би-си, в своем выступлении он также в очередной раз обвинил представителей Демократической партии США в фальсификации голосования, добавив, что во всех американских штатах были поданы сотни тысяч незаконных голосов.

Президент добавил, что «легко и быстро» выиграет голоса выборщиков в Джорджии, если власти проверят подписи избирателей на присланных по почте бюллетенях.

Ранее 5 декабря в серии твитов Трамп обратился к властям штата Джорджия с призывом потребовать созвать местное законодательное собрание для аудита прошедших выборов главы государства.

Ранее в этот день стало известно, что штаб Трампа оспорит результаты выборов в штате Джорджия. По предварительным данным, республиканец проиграл в Джорджии и ее 16 выборщиков достались демократу Джо Байдену, голоса избирателей пересчитывали дважды.

В конце ноября американский лидер заявил, что признает победу Байдена на выборах в том случае, если за его оппонента проголосует коллегия выборщиков, а сам кандидат от Демократической партии сможет доказать, что все голоса он получил честным путем. Республиканец пытался оспорить итоги выборов в судах, но не смог добиться этого.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. По данным СМИ, Байден опережает Трампа по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков.