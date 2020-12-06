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Собака помогла поймать грабителя: Он в подъезде отобрал 10 000 рублей у ночного прохожего

13:08 06.12.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Полицейские полагают, что это не единственное преступление задержанного и просят откликнуться потерпевших. Грабителя вычислили за несколько часов.

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В Кировском районе полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

5 декабря в 01.00 в полицию поступило сообщение от 35-летнего жителя Кировского района Новосибирска о том, что в подъезде дома по улице Виктора Уса неизвестный, применив насилие, отобрал у него денежные средства в сумме 10 тысяч рублей, после чего скрылся. Об этом в воскресенье сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе которой, кинолог со служебно-розыскной собакой.

Потерпевший хорошо запомнил нападавшего и смог подробного описать его приметы, вплоть до татуировки на руке. На подозреваемого была составлена ориентировка и передана оперативным и наружным службам. Полицейскими был организован поквартирный обход дома.

В течение нескольких часов сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили и задержали ранее судимого за кражу 34-летнего жителя дома, в котором было совершено преступление.

Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабёж". В отношении задержанного решается вопрос об избрании меры пресечения.

Всех, кто пострадал от действий гражданина, изображённого на фотографии, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-16-02, 232-15-51.

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