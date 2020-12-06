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Сколько и кто скончались от COVID-19 за сутки на 6 декабря в Новосибирской области, стало известно

13:26 06.12.2020 Фото: pexels.com
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Всего в регионе зарегистрировано 23 767 случаев коронавируса, в том числе у 1460 детей. За время пандемии в области умерли 786 пациентов.

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Ещё 180 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Сколько и кто скончались от COVID-19 за сутки на 6 декабря в Новосибирской области, стало известноНовых зараженных COVID-19 вывили за сутки на 6 декабря в Бердске. Сколько, назвал оперштабЕщё 754 новостейСюжет: Смерть. Похороны. ПрощаниеСколько и кто скончались от COVID-19 за сутки на 6 декабря в Новосибирской области, стало известноУмер Понедельник, чемпион Европы по футболу Ещё 570 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 6 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 23 767 случаев COVID-19 (+180 за минувшие сутки), в том числе у 1460 детей. 19 408 человек выписаны с выздоровлением (+108 за сутки).

Скончались ещё семь пациентов: мужчины в возрасте 46 лет, 54 года, 60 лет, 61 год и женщины в возрасте 54 года, 69 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 786 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 93 человека. На ИВЛ – 39 пациентов.

Госпитализированы 35 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2792.

В больницы районов области госпитализирован 1456 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтверждённым диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 961123 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 3510 жителей региона, 73314 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние сутки в Бердске выявили двух новых зараженных коронавирусной инфекцией. Общее число больных за все время пандемии достигло 861.

COVID-19 выздоровление коронавирус скончались
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