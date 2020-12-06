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Спроси у Путина: задавать вопросы для пресс-конференции президента с 6 декабря могут россияне

13:48 06.12.2020 Фото: Кремлин.ру
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Вопрос можно отправить с помощью специального приложения "Москва - Путину", а также через сайт, который также будет запущен в преддверии "большого разговора". Площадка будет работать в Новосибирске.

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Россияне смогут отправлять вопросы для пресс-конференции Путина с 6 декабря

Возможность для граждан отправить вопросы на предстоящую 17 декабря ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина через специальное приложение "Москва - Путину" открывается в воскресенье. Как отмечал ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, также это можно будет сделать через сайт, который также будет запущен в преддверии пресс-конференции.

Приложение для мобильных устройств "Москва - Путину" уже доступно для скачивания. С его помощью можно будет совершить видеозвонок, записать видеовопрос главе государства, отправить ранее записанное видео с вопросом (длительность такого ролика не может быть более минуты), а также текстовое сообщение. По словам Пескова, работа таких сервисов позволит использовать в этом году на ежегодной большой пресс-конференции Путина элементы прямой линии. Поступившие от граждан вопросы будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ). На предыдущих прямых линиях прием вопросов не прекращался вплоть до окончания самого мероприятия.

По словам Пескова, решение об объединении форматов пресс-конференции и прямой линии было принято в связи с пандемией коронавируса. Пресс-секретарь не стал прогнозировать, как этот симбиоз форматов скажется на длительности мероприятия, которая и прежде в отдельные годы превышала четыре часа, однако выразил уверенность, что оно будет "весьма продолжительное и насыщенное по содержанию".

В прошлом году на "Прямую линию с Владимиром Путиным", которая состоялась в июне, за полторы недели поступило около 2 млн вопросов, а общение президента с гражданами растянулось более чем на четыре часа. На большой пресс-конференции в 2019 году 57 журналистов смогли задать свои вопросы главе государства, на ответы на них у Путина ушло также более четырех часов.

Аккредитация журналистов на это мероприятие, начавшаяся 29 ноября, уже завершилась. Из-за эпидемиологической ситуации организация пресс-конференции была скорректирована. Во время общения с президентом представители иностранных и российских федеральных СМИ будут традиционно находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты - работать на площадках в федеральных округах. Такие площадки будут организованы в Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке.

"Сам президент будет в Ново-Огарево, - добавил представитель Кремля. - Там есть большой зал для совещаний и пресс-конференций, там для него будет оборудована студия, он будет видеть всех участников во всех точках".

В Москве также будет оборудована площадка, где будут работать волонтеры ОНФ. "Они будут предоставлять возможность гражданам задать вопрос или озвучивать обращения, которые будут приходить по приложению для мобильных телефонов", - сказал Песков.

видеозвонок задать вопрос коронавирус Владимир Путин Дмитрий Песков
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