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Видео полыхающего рынка и павильона с петардами попало в Сеть. Уже горит 4000 кв. метров

14:41 06.12.2020 Фото: МЧС
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Пожар тушат 192 человека и 66 спецмашин. Фейерверки и другая пиротехника взрываются. Причина ЧП пока неизвестна.

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Площадь пожара на рынке «Классик» достигла 4000 кв. м. Горит 2-этажный павильон с пиротехникой

К 09:00 площадь пожара на рынке «Классик» увеличилась до 4 тысяч квадратных метров. В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожару присвоен повышенный ранг.

В МЧС уточнили, что горит 2-этажный торговый павильон, в котором было несколько магазинов. Один из них торговал пиротехникой.

Чтобы не допустить распространения огня, тушение разбито на 4 боевых участка.

Пожар тушат 192 человека и 66 спецмашин.

По данным ведомства, в воскресенье в 6.30 воскресенья, 6 декабря, поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростов-на-Дону, улица Малое Зеленое Кольцо, 3, рынок “Классик”.

Когда огонь добрался до павильона с пиротехникой, начали взрываться петарды.

павильон петарды пиротехника пожар рынок
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