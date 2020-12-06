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Какую опасность таит черный хлеб и кому его запрещено есть, рассказал диетолог

14:59 06.12.2020 Фото: pixabay.com
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Полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые.

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Раскрыта опасность черного хлеба

Черный хлеб рекомендуется многими специалистами к употреблению при диабете второго типа как замена белому батону. Однако, как сообщает Express со ссылкой на диетолога Майкла Мосли, при выборе данного продукта необходимо проявлять осторожность, поскольку некоторые его виды провоцируют повышение уровня сахара в крови.

Специалист утверждает, что многие виды черного хлеба, продающиеся в магазинах, содержат различные добавки, улучшающие его вкус и способные повышать уровень сахара в крови. По его мнению, людям, страдающим от диабета, полезнее употреблять в пищу не хлеб, а цельное зерно (киноа, булгур, рожь, ячмень, бурый рис, гречку), а также бобовые.

Данные продукты содержат сложные углеводы, тормозящие резкие колебания сахара, и клетчатку, поддерживающую микрофлору кишечника. Очень важно свести к минимуму употребление сладостей, тортов, фруктовых соков и газированных напитков.

Ранее стало известно, что яйца являются идеальным завтраком для людей, страдающих диабетом второго типа. Исследования показали, что регулярное употребление яиц натощак может улучшить уровень глюкозы в крови у людей с преддиабетом или диабетом второго типа.

Сахарный диабет второго типа – метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей.

Заболевание обусловлено совокупностью генетических и прижизненных факторов. Подавляющее большинство лиц с этим типом диабета имеет избыточную массу тела.
Сахарный диабет проявляется повышением уровня глюкозы в крови, понижением способности тканей захватывать и утилизировать глюкозу и повышением мобилизации альтернативных источников энергии — аминокислот и свободных жирных кислот.

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