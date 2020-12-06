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Поймали сбежавшего в Сочи подозреваемого во взятках главврача Забайкальской краевой больницы

15:29 06.12.2020 Фото: zaksobr-chita.ru
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Виктор Шальнёв сейчас находится в изоляторе. Накануне в больнице, которую он возглавлял, в Чите прошли обыски.

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Главврача Забайкальской краевой больницы (на фото - справа) задержали в Сочи за взятки

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Сочи главного врача Забайкальской краевой клинической больницы, его подозревают во взяточничестве.

-Следователи задержали в Сочи главврача Забайкальской краевой клинической больницы Виктора Шальнева, сейчас он в следственном изоляторе. Его подозревают в получении так называемых откатов при закупке медоборудования. Задержан по подозрению в получении взяток. Скоро будет избрана дальнейшая мера пресечения. Брали его не в Чите, а в другом регионе, — сообщают СМИ.

Обыски прошли 4 декабря в краевой клинической больнице в Чите.

Новым главным врачом краевой клинической больницы назначили главврача краевой инфекционной больницы Виктора Шальнёва в октябре 2013 года.

«Руководством здравоохранения края перед коллективом краевой клинической больницы поставлены такие первоочередные задачи как внедрение и развитие новых высоких медицинских технологий, улучшение условий пребывания пациентов, проведение ремонта помещений учреждения, укрепление кадрового потенциала больницы, в частности усовершенствование врачами своих профессиональных знаний и навыков в передовых медицинских центрах России и за рубежом. По этим основным направлениям и будем работать в первую очередь», — процитировали в пресс-службе минздрава слова Виктора Шальнёва.

Виктор Александрович Шальнёв родился 10 августа 1962 года в посёлке Могзон Хилокского района Читинской области. В 1985 году окончил Читинский государственный медицинский институт, после прохождения интернатуры по специальности хирургия, был направлен на работу в «Областную клиническую больницу», где работал в должности врача-хирурга в отделении гнойной хирургии. Виктор Шальнев имеет высшую квалификационную категорию по специальности «хирургия». В 2006 году назначен на должность главного врача «Областной детской инфекционной больницы», в 2011 году в связи со слиянием Краевой детской инфекционной больницы и Краевой инфекционной больницы назначен на должность главного врача Краевой клинической инфекционной больницы. В 2009 году закончил Дальневосточную академию государственной службы, по специальности «Менеджмент. Муниципальное и государственное управление». Имеет первую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Виктору Шальнёву присвоено Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Читинской области».

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