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Такого еще не было: Рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки на 6 декабря выявили в России

15:49 06.12.2020 Фото: pexels.com
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За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 457 человек. За минувшие сутки в стране выздоровели 21 342 человека.

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В России за сутки выявили 29 039 случаев заболевания COVID-19
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Такого еще не было: Рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки на 6 декабря выявили в РоссииСколько и кто скончались от COVID-19 за сутки на 6 декабря в Новосибирской области, стало известноЕщё 755 новостей

В России за минувшие сутки зафиксировано 29 039 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753), Подмосковье (1295).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 457 человек. За минувшие сутки в стране выздоровели 21 342 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 2 460 770. Зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровели 1 937 738 человек.

COVID-19 выздоровели за сутки коронавирус летальный исход число заразившихся
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