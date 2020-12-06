Такого еще не было: Рекордное число заразившихся COVID-19 за сутки на 6 декабря выявили в России

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 457 человек. За минувшие сутки в стране выздоровели 21 342 человека.

В России за сутки выявили 29 039 случаев заболевания COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировано 29 039 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число выявленных заболевших — в Москве (7512), Санкт-Петербурге (3753), Подмосковье (1295).

За прошедшие 24 часа от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 457 человек. За минувшие сутки в стране выздоровели 21 342 человека.

Всего с начала распространения коронавируса в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 2 460 770. Зафиксирован 43 141 летальный исход, выздоровели 1 937 738 человек.