Открытый колодец угрожает детям из "пентагона" в Бердске. Кто снес люк у общежития?

Дом №54 на ул. Вокзальной знаменит как пристанище асоциальных элементов. И они рискуют провалиться в канализационный колодец у самой дороги - внутриквартального проезда.

Ребенку любопытно, что там внутри

Новый открытый колодец обнаружили в Бердске. На этот раз опасный люк запечатлели у дома №54 на ул. Вокзальной. Стоит отметить, что это огромное здание бывшего общежития, где живет много детей. А также "пентагон" знаменит как пристанище асоциальных элементов. И те, и другие рискуют провалиться в канализационный колодец у самой дороги - внутриквартального проезда.

Этим обеспокоены местные жители, приславшие 6 декабря "Курьер. Среда. Бердск" фото открытого люка.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал об опасной ситуации с открытым колодцем на проезжей части у детской художественной школы "Весна" на ул. К. Маркса.

Как пояснял замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, во время чистки дорог от снега грейдер сносит люки. И это ежегодная зимняя проблема КБУ.

По его словам, каждую зиму Комбинату приходится ремонтировать поврежденные во время уборки снега колодцы. В том числе и во дворах многоквартирных домов, куда управляющие компании загоняют снегоуборочную технику.

КБУ должен оперативно отреагировать и закрыть колодец, как это случилось в конце ноября.

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