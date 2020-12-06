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Открытый колодец угрожает детям из "пентагона" в Бердске. Кто снес люк у общежития?

16:11 06.12.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Дом №54 на ул. Вокзальной знаменит как пристанище асоциальных элементов. И они рискуют провалиться в канализационный колодец у самой дороги - внутриквартального проезда. 

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Ребенку любопытно, что там внутри

Новый открытый колодец обнаружили в Бердске. На этот раз опасный люк запечатлели у дома №54 на ул. Вокзальной. Стоит отметить, что это огромное здание бывшего общежития, где живет много детей. А также "пентагон" знаменит как пристанище асоциальных элементов. И те, и другие рискуют провалиться в канализационный колодец у самой дороги - внутриквартального проезда.

Этим обеспокоены местные жители, приславшие 6 декабря "Курьер. Среда. Бердск" фото открытого люка.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал об опасной ситуации с открытым колодцем на проезжей части у детской художественной школы "Весна" на ул. К. Маркса.

Как пояснял замдиректора Комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, во время чистки дорог от снега грейдер сносит люки. И это ежегодная зимняя проблема КБУ.

По его словам, каждую зиму Комбинату приходится ремонтировать поврежденные во время уборки снега колодцы. В том числе и во дворах многоквартирных домов, куда управляющие компании загоняют снегоуборочную технику.

КБУ должен оперативно отреагировать и закрыть колодец, как это случилось в конце ноября.

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грейдер колодец люк общежития управляющие компании Александр Алексеенко КБУ Бердска
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От редакции

Где еще открыты колодцы?

Аноним, 06 декабря 2020 16:29
Почему антисоциальные ?

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