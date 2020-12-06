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"Снял штаны": Эксгибиционист в балаклаве гнался за девушками в новосибирском Академгородке

16:38 06.12.2020 Фото: pexels
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Девушки шли через лесопарковую зону. Когда мужчина оказался на расстоянии примерно в два метра, он снял штаны и начал совершать неприличные действия.

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Эксгибиционист орудует в Академгородке, он уже успел пристать к двоим девушкам, которые обратились в полицию

Накануне вечером две жительницы Академгородка в Новосибирске были подвержены нападению преследователя. Девушки поделились своими историями в паблике «‎На хвосте» соцсети «‎ВКонтакте».

Сообщается, что девушки шли через лесопарковую зону в Академгородке в 20:30. Как пишет одна из девушек, когда мужчина оказался на расстоянии примерно в два метра, он снял штаны и начал совершать неприличные действия.

Но девушки смогли не растеряться и бросились бежать по направлению к Морскому проспекту, где было намного светлее. Как проинформировали женщины, мужчина решил бежать за ними. На лице у него была балаклава. Он снова снял штаны и принялся за то же самое.

В итоге девушкам удалось оторваться от преследователя на Морском проспекте. Девушки сразу же обратились в полицию и сообщили его приметы, теперь мужчину разыскивают правоохранительные органы.

Как известно, эксгибиционисты обычно не причиняют вреда окружающим. Не было ни одного случая, чтобы люди, страдающие этим отклонением насиловали. А страх, который проявляют окружающие еще больше их возбуждает.

женщины отклонение приметы страх штаны эксгибиционист
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От редакции

Вам встречались эксгибиционисты?

Аноним, 06 декабря 2020 16:44
Какие стеснительные девушки

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