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Прострелил ногу 13-летней девочке полицейский и тащил раненую: Момент попал на видео

16:55 06.12.2020 Фото: МВД
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Со слов школьницы, полицейский — знакомый ее родителей, который пытался к ней приставать. Началась служебная проверка.

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В Москве полицейский прострел ногу 13-летней девочке

В Москве сотрудник ППС выстрелил в ногу 13-летней девочке, с которой у него произошел конфликт на Судостроительной улице. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадках видно, что полицейский тащит раненого ребенка к скамейке у подъезда. Девочка хромает, а полицейский куда-то звонит по телефону. В этот момент на улицу в домашней одежде выбегает женщина. Со слов девочки, полицейский — знакомый ее родителей, который пытался к ней приставать.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по факту произошедшего проводится служебная проверка.

«Материалы по факту происшествия переданы в органы следствия, на основании которых в дальнейшем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 213 УК РФ („Хулиганство“).

По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимир Васенин.

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