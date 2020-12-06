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Подробности ночного пожара в 5-этажке на ул. Ленина в Бердске рассказали в ОНД

17:21 06.12.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Огонь вспыхнул на кухне и повредил кухонный гарнитур, полотенца, шторы. В причинах возгорания дознаватель будет разбираться в понедельник. 

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На пожар ночью в многоквартирном доме выезжало три машины

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6 декабря в 02:26 в Бердске произошло возгорание в жилом 5-этажном доме. В результате пожара в квартире на 3-м этаже огнем повреждены домашние вещи и мебель. Об этом рассказали в управлении МЧС по Новосибирской области.

Начальник бердского отдела надзорной деятельности Никола Степоненков уточнил детали.

-Возгорание произошло на кухне в квартире дома №108 на ул. Ленина. Граждане фактически сами потушили пожар на площади 1 кв. метр. Повреждены огнем кухонный гарнитур, полотенца, шторы, - сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Степоненков.

В МЧС зафиксировали ликвидацию пожара за 4 минуты. Как пояснил Степоненко, по сути пожарным не пришлось тушить. Люди не пострадали. В причинах возгорания дознаватель будет разбираться в понедельник.

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