Краткий гороскоп на понедельник 7 декабря для каждого знака зодиака: Скорпионам, которые заведут роман на работе, грозят большие проблемы

Рыбам следует прислушаться к своей интуиции в любой ситуации.

Тельцам стоит избегать конфликтов, а Стрельцам нужно быть осторожнее с алкоголем

Сдержанность и отстранённость Овнов поставит в тупик любимого человека. Звезды советуют раскрыть свои чувства и стать более близким. На работе ваши позиции укрепятся.

Тельцам стоит избегать конфликтов, так как их сила и энергия на критически низком уровне. Найдите спокойное занятие, погуляйте, это поможет восстановить силы и внутреннее равновесие.

Близнецы способны генерировать новые идеи, чем приятно удивят коллег и начальство. Возможны финансовые затруднения, но они продлятся недолго.

У Раков отличный период для любых начинаний. Только вот с крупными покупками стоит повременить. Впереди намечается серьезный финансовый кризис.

Девам сопутствует удача, но это время скоро закончится, так что торопитесь, дерзайте. Звезды обещают знакомство с яркой личностью.

Весам не стоит распылять свои силы, их у вас не так много. Выберите одну цель и идите к ней. Только в этом случае вы добьетесь успеха.

Скорпионам, которые заведут роман на работе, грозят большие проблемы. Вы устанете от претензий и возможно решитесь разорвать отношения. Звезды предупреждают, не стоит бросаться в новые отношения, сделайте паузу.

Стрельцам нужно быть осторожнее с крепким алкоголем. А еще, никому не открывайте свою душу и контролируйте эмоции и слова. И имейте ввиду, что люди, которых вы считаете своим друзьями, могут ими не быть.

Козерогам пора позволить себе немного расслабиться и отдохнуть. Поменяйте рацион, откажитесь от крепкого кофе и чая, сведите к минимуму потребление всего сладкого.

Водолеям не стоит рисковать и вкладывать деньги. Звезды предупреждают, что вы рискуете потерять все. Самое разумное развивать то, что уже есть.

Рыбам следует прислушаться к своей интуиции в любой ситуации. Если что-то вызывает хоть малейший дискомфорт, откажитесь, и совершенно неважно чего это касается.

Источник: izvmor.ru