Краткий гороскоп на понедельник 7 декабря для каждого знака зодиака: Скорпионам, которые заведут роман на работе, грозят большие проблемы

Сдержанность и отстранённость Овнов поставит в тупик любимого человека. Звезды советуют раскрыть свои чувства и стать более близким. На работе ваши позиции укрепятся.
Тельцам стоит избегать конфликтов, так как их сила и энергия на критически низком уровне. Найдите спокойное занятие, погуляйте, это поможет восстановить силы и внутреннее равновесие.
Близнецы способны генерировать новые идеи, чем приятно удивят коллег и начальство. Возможны финансовые затруднения, но они продлятся недолго.
У Раков отличный период для любых начинаний. Только вот с крупными покупками стоит повременить. Впереди намечается серьезный финансовый кризис.
Девам сопутствует удача, но это время скоро закончится, так что торопитесь, дерзайте. Звезды обещают знакомство с яркой личностью.
Весам не стоит распылять свои силы, их у вас не так много. Выберите одну цель и идите к ней. Только в этом случае вы добьетесь успеха.
Скорпионам, которые заведут роман на работе, грозят большие проблемы. Вы устанете от претензий и возможно решитесь разорвать отношения. Звезды предупреждают, не стоит бросаться в новые отношения, сделайте паузу.
Стрельцам нужно быть осторожнее с крепким алкоголем. А еще, никому не открывайте свою душу и контролируйте эмоции и слова. И имейте ввиду, что люди, которых вы считаете своим друзьями, могут ими не быть.
Козерогам пора позволить себе немного расслабиться и отдохнуть. Поменяйте рацион, откажитесь от крепкого кофе и чая, сведите к минимуму потребление всего сладкого.
Водолеям не стоит рисковать и вкладывать деньги. Звезды предупреждают, что вы рискуете потерять все. Самое разумное развивать то, что уже есть.
Рыбам следует прислушаться к своей интуиции в любой ситуации. Если что-то вызывает хоть малейший дискомфорт, откажитесь, и совершенно неважно чего это касается.
Источник: izvmor.ru